O nexo de Xosé Neira Vilas coa sinatura ferrolá Edicións Embora
Foron un total de sete libros os que publicou coa editora local o autor homenaxeado nas próximas Letras Galegas, dende 2012 até o mesmo ano do seu falecemento
Cando o autor homenaxeado no Día das Letras Galegas 2027, Xosé Neira Vilas, publicou con Edicións Embora ‘100 anos do himno galego’ (2012) consolidouse unha relación entre a empresa ferrolá e este escritor que pasou á historia da literatura por firmar a obra máis traducida dende o noso idioma, ‘Memorias dun neno labrego’ (Arxentina, 1961). A diferencia doutras figuras do sector, que permanecen fieis a unha única sinatura, o crucés distinguíase por escribir co obxectivo de “espallar todo o posible” a súa obra, “tamén porque era consciente de que publicaba moito máis do que unha soa editora podería asumir”.
O nexo comezou pouco antes daquel primeiro lanzamento, a raíz da remuda do premio Arume, que convoca a Fundación Neira Vilas e edita Embora, despois de que a crise do sector levara ao peche Ediciós do Castro. Naquel momento comezaba a dirixir o selo local Miguel Toval, que foi quen lle presentou a proposta e con quen asinou un acordo verbal na sede da entidade, localizada na casa mesma do escritor. “A partir dese momento, a relación foi bastante fluída; iamos bastante por alí, falabamos moito porque el era de chamar a todo o mundo por teléfono moitas veces ao mes polo tema que fora”, lembra o responsable.
Despois, con motivo do centenario do himno galego, foi Neira Vilas quen ofreceu á editorial a publicación dunha “serie periodística que publicaba semanalmente en El Correo Gallego”, resultando nun exemplar moi gráfico, en formato apaisado, que presentaron por distintos puntos de Galicia.
“Pepe escribía compulsivamente”, expresa Toval, referíndose con confianza a ese home “extraordinariamente cariñoso, moi amable”, ao que “lle encantaba a xente, falar e ir a presentacións de libros”. Tamén adoitaba visitar centros educativos, como parte dese carácter “aberto a calquera posibilidade” e, segundo recorda o director da editorial, tras encontrarse co alumnado de San Sadurniño, Neira Vilas quixo aproveitar a viaxe e organizaron xuntos unha xuntanza no Ateneo Ferrolán, “creo recordar que un pouco apresurada e non houbera moita xente”.
Edicións Embora continuou traballando con Neira Vilas, tal como se pode constatar nos títulos ‘Aquel neno’ (2013), ‘Galicia, nosa ledicia’ (2015), ‘Epistolario diverso’ (2014), ‘Con Anisia Miranda na Costa da Morte’ (2014) e ‘O xardín de Irene’ (2015). Precisamente, esta última obra, que foi presentada meses antes de morrer, foi ilustrada polo pintor da comarca Leandro Lamas por desexo expreso seu. Ademais, o vínculo co autor perdurou incluso anos despois da súa morte, coa publicación do libro-disco musical ‘Cantos de amor’ (2019).