Menos claustrofobia, más rápida y con música: la nueva máquina de resonancia magnética del Ribera Juan Cardona

Balbino López Seoane, jefe del servicio de Radiología Cedida

El hospital Ribera Juan Cardona ha incorporado una nueva máquina de resonancia magnética, modelo Signa Voyager 1.5T, que supone “un salto enorme en la capacidad tecnológica del centro”, explican antes de valorar que se trata de una “apuesta por la innovación” que “mejora la experiencia de los pacientes y facilita el trabajo del personal”.

Entre sus principales ventajas está la sostenibilidad, pues usa un 70% menos de helio y está diseñada para no requerir recargas durante su vida útil. Además, desde el Ribera Juan Cardona enumeran que destaca por su rapidez, la automatización de los procesos técnicos y la excelente calidad de las imágenes.

Todo ventajas

Lo constata el jefe del servicio de Radiodiagnóstico del hospital de Caranza, Balbino López Seoane, quien asegura que son múltiples los beneficios de esta adquisición, no solo en la parte diagnóstica, sino también si hablamos de confort y en la reducción del grado de estrés asociado a estas pruebas.

En este sentido, afirman que se verá reducida la claustrofobia de los usuarios y que podrán acceder de una forma más sencilla, puesto que cuenta con un túnel “extragrande, de 70 centímetros de diámetro, lo que proporciona una mayor sensación de amplitud”.

Asimismo, sostienen desde el hospital que aporta una mayor flexibilidad porque utiliza antenas un 60% más ligeras que las convencionales, adaptándose al cuerpo de los pacientes y eliminando la incomodidad de las más pesadas y rígidas.

También hace mucho menos ruido por su tecnología y reduce el tiempo de examen gracias a los algoritmos y la inteligencia artificial, acelerando el escaneo hasta en un 50% sin comprometer la calidad del diagnóstico. Por último, tiene un sistema de audio que permite escuchar música durante la prueba.