La patrona de A Magdalena salió a las calles en una jornada musical

Procesión de María Magdalena llegando a San Julián F. C.

La Asociación Vecinal de A Magdalena celebró este miércoles, 22 de julio, la festividad de la santa con la que el barrio comparte nombre y a la que han querido honrar como su patrona.

Se trata del segundo año consecutivo en el que se celebra la cita, que comenzó a las 11.00 horas con una misa en San Julián en la que puso música la coral polifónica que también tiene la misma denominación.

Al finalizar la eucaristía, oficiada por el párroco Antonio Basanta, la imagen de María Magdalena que talló Negrí Acevedo y que procesiona con la Cofradía de la Soledad desde 2016 recorrió las calles del centro portada a hombros por los cofrades de Ferrol Vello y acompañada de los acordes de la banda Acotaga.

Esa misma agrupación repitió por la tarde, desde las 18.30 horas, con un pasacalles que alegró la ‘tableta de chocolate’ y finalizó en la plaza de Amboage, donde se llevaron a cabo varios juegos infantiles guiados por monitoras de La Guagua.