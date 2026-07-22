La directora xeral de FP analiza con el Puerto las necesidades que derivan de la implantación de SAIC

Un momento de la reunión celebrada este miércoles Kiko Delgado

La directora xeral de Formación Profesional, Eugenia Pérez, se reunió este miércoles con representantes de la comunidad portuaria, entre ellos con el presidente del organismo, José Antonio Álvarez Vidal, y del CIFP Ferrolterra, Enrique Pazo, para analizar las necesidades de perfiles profesionales que se van a precisar a corto plazo con la implantación de SAIC en Caneliñas y As Pontes.

Entre estas nuevas ocupaciones destacan los estibadores. “É un dos sectores máis demandados a partir de agora”, reconocen en el departamento autonómico de Formación Profesional, que también tuvo la ocasión de mantener un encuentro de trabajo con los responsables de Pérez Torres Marítima, la consignataria que se encargó de realizar la primera operación logística de la multinacional china, hace dos semanas, con la descarga de 700 vehículos transportados en el ‘Anji Forever’.

Certificados

En ese sentido, cabe recordar que en este momento la titulación de estiba y desestiba solo se imparte de manera regular en el CIFP Universidade Laboral del municipio coruñés de Culleredo y, además, el número de plazas que se ofrece es muy bajo, apenas una veintena por curso.

Es por ello, y atendiendo a los plazos en los que SAIC quiere instalarse en Ferrol –operatividad de la fábrica de ensamblaje en 2028 pero operaciones de descarga regulares antes de esa fecha– que las instituciones implicadas están valorando la posibilidad de poner en marcha lo antes posible los certificados de profesionalidad –suelen tener una duración de 680 horas–, que se impartirían en el CIFP Ferrolterra.