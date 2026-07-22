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Ferrol

Formalizado el contrato para la reparación de desmontes en la línea de tren Ferrol-Viveiro

El encargo, valorado en 3,4 millones, será acometido por la firma Taboada Ramos

Redacción Ferrol
22/07/2026 19:11
tren FEVE Narón
El contrato tendrá un plazo de ejecución de 15 meses
Jorge Meis
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El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) anunció esta semana, mediante su publicación en el Boletín Oficial del Estado, la formalización del contrato para la reparación de desmontes en un tramo de la línea de ancho métrico entre Ferrol y Viveiro.

El encargo, valorado en 3.432.895 euros –con impuestos incluidos–, será acometido por la empresa lalinense Construcciones y Obras Taboada Ramos y tendrá un plazo de ejecución de 15 meses. El segmento en el que se actuará, como se recordará, es el situado entre los puntos kilométricos 19 y 40, y las obras consistirán en el arreglo de nueve trincheras, la reposición de mallas, desbroces, talas de árboles y saneamiento de taludes, así como labores de limpieza posteriores.

En total, según recoge el anuncio del BOE, optaron ocho compañías al contrato, de las cuales seis –incluida la adjudicataria– son pymes. Por el momento, el ADIF no ha detallado qué afectación tendrá la línea durante la ejecución de las obras, a las que se sumarán meses más tarde otro paquete de arreglos licitado para este mismo servicio y valorado en tres millones de euros.

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