Ferrol en Común exige “medidas urxentes” para frenar el deterioro de la gasolinera de As Pías

La gasolinera presenta un gran estado de deterioro tras años de abandono Emilio Cortizas

El grupo municipal de Ferrol en Común (FeC) exigió este miércoles a la Autoridad Portuaria que tome “medidas urxentes” para frenar el deterioro de la antigua gasolinera de As Pías, sin servicio desde el año 2018 y que a día de hoy presenta un notable estado de abandono.

Por medio de un comunicado, la formación recordó que el pasado mes de febrero, concretamente el día 5, el organismo de gestión del puerto anunció el desbloqueo de la tramitación para la reforma y puesta en funcionamiento de este espacio después de tres años en un limbo administrativo. Tal y como explicó la institución en su momento, la parálisis se debió a que, tras impulsar el proyecto de rehabilitación del espacio en 2023, se descubrió que los tanques de combustibles existentes sufrían un grado de degradación mucho mayor de los esperado, lo que obligó a la Autoridad Portuaria a realizar nuevos estudios para incluir el cambio de los depósitos en la intervención.

Falta de avances

No obstante, desde el momento del anuncio no se realizó ninguna actuación en el espacio, aun cuando el Puerto avanzó que las obras comenzarían este mismo 2026. Así, desde FeC se denunció que esta “situación de abandono” está generando “unha crecente preocupación veciñal e social”, además de propiciar, afirman, la aparición de nuevos vertederos ilegales.

En este sentido, la agrupación insistió en que, desde su cierre, la parcela “sufriu un desgaste continuado marcado por vandalismo, acumulación de residuos e o deterioro estrutural da marquesiña e do inmoble principal”, insistiendo en que “non se pode permitir” que unas instalaciones situadas en uno de los accesos más transitados de la ciudad esté en estas condiciones. Esta coyuntura, apuntan, contrasta con las actuaciones de humanización realizadas en esta área y que están encaminadas a “integrar a antiga estrada na trama urbana da cidade. Cabe señalar que esta misma formación, el pasado mes de marzo, casi tres años después de que se presentase el proyecto, solicitó a la Autoridad Portuaria, al Concello y al Ministerio de Transportes una intervención integral en el entorno de este activo para mejorar la imagen y seguridad de esta entrada de la urbe naval.

En cuanto a la intervención, tal y como detalló en febrero el organismo, será acometida en dos fases por Peteiro Motor, la misma que se encargará de su gestión. El proyecto, como se recordará, contempla, además de la gasolinera, la construcción de un área de restauración con terraza y comercio, así como un aparcamiento con 60 plazas.