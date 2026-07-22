El PSdeG exige que se mantenga la atención de tarde en el centro de salud de Caranza

Imagen de archivo del centro de salud de Caranza Emilio Cortizas

El grupo parlamentario del PSdeG registró una batería de iniciativas en el Parlamento de Galicia para reclamarle a la Xunta que mantenga la actividad asistencial vespertina en el centro de salud ubicado en el barrio ferrolano de Caranza.

Así lo trasladó este martes el diputado socialista Aitor Bouza, quien exigió al gobierno gallego que garantice que “non se vulneren os dereitos das persoas a poder recibir unha sanidade pública en condicións de igualdade ao resto da comunidade e, sobre todo, unha de calidade”.

Fue el pasado 15 de julio cuando el único médico que pasaba consulta por la tarde en las instalaciones —la otra doctora que lo hacía fue trasladada para cubrir una baja en otro punto— y las dos enfermeras dejaron de atender en ese horario para cambiarse al de la mañana, un turno en el que hay dos facultativos de vacaciones, tal y como había lamentado previamente la asociación vecinal de Caranza, a quien aseguraron desde el centro de salud que esta situación se prolongará hasta el 31 de agosto.

Su presidenta, Mapi Rodríguez, constata que “no nos han llegado muchas quejas”, pero afirma que se trata esta de una “merma importante” en el servicio que afecta, sobre todo, a pacientes crónicos y mayores. El socialista, por su parte, insiste en que la Xunta “debe adoptar todas as medidas necesarias para cubrir esas ausencias a través da contratación dos profesionais precisos e evitar a redución das consultas e dos horarios nos centros de saúde de Ferrol, particularmente no de Caranza, que é o afectado por esta nova medida”.

Aitor Bouza avanza que, si no se garantiza la cobertura en las instalaciones sanitarias en el turno de tarde, “o que imos presenciar é un novo recorte da sanidade pública e dos dereitos das persoas”, dijo, valorando la importancia de tener una “atención sanitaria accesible, continua e de calidade durante todo o ano, con independencia do período vacacional”.