El grupo ‘Dsexo’ del Área llevó su formación afectivo sexual a más de 250 jóvenes este curso

Las profesionales que participan en la iniciativa Cedida

Más de 250 adolescentes de cuatro centros de enseñanza de Ferrol, Fene, Neda y Ares recibieron la visita del grupo ‘Dsexo’, un equipo multidisciplinar de profesionales del Área Sanitaria que recorre los institutos para realizar intervenciones en materia afectivo sexual. En concreto, está formado por matronas, una psicóloga clínica de Planificación Familiar, una enfermera de salud mental infanto-juvenil y residentes en las tres especialidades, explican desde el Sergas.

El objetivo de las charlas no es otro que ofrecerles a los menores las herramientas para que adquieran información y desarrollen habilidades para vivir sus relaciones desde un punto de vista saludable, una meta que trabajan a través de varios talleres.

En ellos, enumeran desde el Área Sanitaria, “tentamos que a rapazada sexa a que busque as súas propias respostas e ferramentas para afrontar unha afectividade sa”, lo que facilitaría que después sepan cómo acceder a una información veraz “e que poidan aplicar todo o abordado á súa vida cotiá”.

Entre los contenidos que se trabajan, además de conocer los recursos a los que se pueden acercar para resolver dudas, está la prevención de infecciones de transmisión sexual y la promoción de comportamientos saludables en las relaciones. Con ellos y ellas, las profesionales inciden en mensajes que tienen que ver con el buen trato y el consentimiento.

La actividad del grupo ‘Dsexo’ se lleva desarrollando desde el año 2017, recuerdan desde el Área Sanitaria de Ferrol, precisando que han constatado un aumento de la demanda. “Comenzamos estas intervencións porque cremos que a información sanitaria ten que ir onde viven as persoas para conseguir chegar mellor a elas e polas carencias que vimos detectando nas nosas consultas”, valoran, añadiendo que “hai un exceso de información”.

En este contexto, inciden en causas como “a complexidade das redes sociais, a pornografía como educadora das nosas e os nosos adolescentes e o aumento de enfermidades de transmisión sexual nesta franxa de idade”.

Como balance de este curso 2025-2026 que han finalizado, las profesionales del equipo multidisciplinar afirman que quieren seguir acercándose a los institutos y llevar a cabo una mayor atención comunitaria, con el alumnado como agente de su propio aprendizaje y alejándose de los talleres estáticos.