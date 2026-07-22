El Concello realiza labores de tratamiento contra el picudo rojo en las palmeras ferrolanas

Operarios de Parques e Xardíns retirando los restos de uno de los ejemplares apeados en Amboage Daniel Alexandre

El área de Servizos del Concello de Ferrol acometió el pasado fin de semana labores de saneamiento y aplicación de tratamientos contra el picudo rojo en 28 palmeras del término municipal. Según relató el departamento que dirige José Tomé, se trata de una medida preventiva que se realiza cada primavera para asegurar que esta especie invasiva de gorgojo no acabe con las unidades que aún se conservan en el territorio.

La medida, en este sentido, consiste en la ejecución de dos procedimientos diferenciados: por un lado, se administra una solución insecticida y funguicida en las copas de los ejemplares; y, por otro, se dota a cada palmera de un sustrato específico rico en aminoácidos “para favorecer a recuperación e o vigor” de las mismas. A este respecto, el Concello detalló que para los especímenes de mayor tamaño se empleó una cesta elevadora, mientras que en los más reducidos solo fue necesaria una ‘lanza’ para alcanzar la yema del interior de la corona.

Asimismo, dentro de este conjunto de actuaciones también se está procediendo, entre hoy miércoles y mañana jueves, al apeo de dos ejemplares en la plaza de Amboage. Ambas unidades, puntualizó el Concello, ya habían muerto en años anteriores precisamente por este insecto, quedando en pie únicamente las estirpes. La tala, añadió, se realizó de forma controlada, cortando segmentos del tronco que se fueron descendiendo al suelo mediante cuerdas.

Las unidades tratadas, de este modo, fueron las once restantes de este espacio; las cuatro del Cantón de Molíns y el paseo de A Malata; las dos de los jardines de Sánchez Barcaiztegui y los ejemplares individuales de las calles Doutor Fleming, Colón, Vilarrube, las plazas de Sevilla, Ultramar y A Graña.