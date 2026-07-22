El Club de Montaña-Alpinista Abrente propone la creación de un mirador en el entorno de A Graña

Homenaje del Club de Montaña en el ‘Monte dos Poetas’ el año pasado Cedida

El Club de Montaña-Alpinista Abrente de Ferrol trasladó recientemente al gobierno local una propuesta para la creación de un mirador accesible en el entorno de A Graña y San Felipe. Según detalló el presidente de la entidad, Xan Ramírez, la iniciativa surgió en el marco de la visita e “inauguración” que la agrupación realiza cada año al monte de Brión –del que buscan recuperar la denominación de ‘Monte dos Poetas’–.

“Este año nos vinimos a encima de la boca de la ría y nos encontramos con un sitio estupendo y muy accesible, la antigua curva de la carretera de San Felipe que quedó anulada cuando se eliminó parte de la subida, pegado a la base naval”, explica el directivo. Así, tras la celebración este 2026 del homenaje –dedicado en esta ocasión al poeta Francisco Añón–, la entidad constató que era el emplazamiento idóneo para la creación de dicho mirador, planteando además la posibilidad de dedicárselo a los liristas que el Club recuerda desde hace cuatro años.

A este respecto, Ramírez señala que se trata de una superficie que ya se encuentra asfaltada, por lo que el proyecto en sí no resultaría demasiado costoso. De este modo, la asociación plantea la construcción de un aparcamiento para facilitar también su visita a personas con movilidad reducida y que se le dote de paneles explicativos sobre el entorno, la ría y los artistas a los que la agrupación honra en cada edición de la propuesta. Asimismo, plantean que el mobiliario esté adaptado a vecinos con silla de ruedas y que se emplee el braile en la cartelería para que los vecinos con problemas de visión también puedan disfrutar del espacio.