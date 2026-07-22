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Ferrol

El Área de Igualdade del Concello difunde las prestaciones que se facilitan en la Casa da Muller

Allí, de forma gratuita, profesionales asesoran en los ámbitos jurídicos, psicológicos y de orientación sociolaboral

Redacción Ferrol
22/07/2026 11:36
Imagen de archivo de la fachada de la Casa da Muller
Daniel Alexandre
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Conscientes de que no todo el mundo sabe dónde se encuentra la Casa de Muller y los servicios que allí se prestan a la ciudadanía de forma gratuita, el Área de Igualdade del Concello de Ferrol ha difundido un vídeo en su perfil de Instagram en el que guían al público desde el Palacio Municipal hasta las dependencias situadas en el número 56 de la calle Lugo. 

Una vez en el punto, explican que las instalaciones “serven tanto como punto de encontro como para a realización de diferentes actividades e obradoiros destinados a mulleres”, pero también como “punto informativo dos dereitos femininos e do colectivo LGTBi+”, añaden. 

Cabe recordar que en el edificio está ubicado el Centro de Información á Muller (CIM), un punto en el que, de forma gratuita, diversas profesionales realizan asesoría y acompañamiento en los ámbitos jurídicos, psicológicos y de orientación sociolaboral. El teléfono de la Casa es el 981 944 124, el correo es igualdade@ferrol.es y está abierta de lunes a viernes en horario de 9.00 a 14.00 horas. 

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