Actividad intensa en el verano de la AXF con visitas, taller y la edición de ‘Azul é Peregrino’

Taller en las instalaciones de la AXF Cedida

La Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra (AXF) no detiene su actividad en verano, sino que la multiplica. Hace pocos días celebró una nueva sesión de ‘SignaVerán’, la iniciativa con la que enseñan lengua de signos con materiales adaptados a cada niño o niña.

Asimismo, acudieron a la visita guiada por la planta de Galicia Textil, una experiencia que han compartido con otras de las entidades que forman parte de Equiocio Social “e que sempre desfrutamos, xa que nos permite coñecer de preto o seu traballo”, explican sus responsables.

A mayores, anuncian también la publicación de la segunda edición de ‘Azul é Peregrino’. Se trata de un cuento infantil sobre el Camino Inglés “creado para achegar aos máis pequenos o Camiño a Santiago, a nosa cultura e as tradicións dos peregrinos dunha maneira divertida e educativa”.

Los ejemplares se venden, en solidaridad con los proyectos de la AXF, por ocho euros y se pueden adquirir en su sede, ubicada en el centro comercial Porta Nova, bajos 103-105.