Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Actividad intensa en el verano de la AXF con visitas, taller y la edición de ‘Azul é Peregrino’

Los ejemplares se venden, en solidaridad con los proyectos de la AXF, por ocho euros

Redacción Ferrol
22/07/2026 11:44
Taller en las instalaciones de la AXF
Taller en las instalaciones de la AXF
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra (AXF) no detiene su actividad en verano, sino que la multiplica. Hace pocos días celebró una nueva sesión de ‘SignaVerán’, la iniciativa con la que enseñan lengua de signos con materiales adaptados a cada niño o niña. 

Asimismo, acudieron a la visita guiada por la planta de Galicia Textil, una experiencia que han compartido con otras de las entidades que forman parte de Equiocio Social “e que sempre desfrutamos, xa que nos permite coñecer de preto o seu traballo”, explican sus responsables. 

A mayores, anuncian también la publicación de la segunda edición de ‘Azul é Peregrino’. Se trata de un cuento infantil sobre el Camino Inglés “creado para achegar aos máis pequenos o Camiño a Santiago, a nosa cultura e as tradicións dos peregrinos dunha maneira divertida e educativa”. 

Los ejemplares se venden, en solidaridad con los proyectos de la AXF, por ocho euros y se pueden adquirir en su sede, ubicada en el centro comercial Porta Nova, bajos 103-105

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620