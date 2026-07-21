Un análisis de la industria de la moda en Galicia utiliza cuatro firmas ideadas en Ferrol

Lucía Rivas, la autora del trabajo que contó con los profesores Joaquín Enríquez y Begoña Álvarez como tutores Cedida

Lucía Rivas Álvarez, alumna del grado en Xestión Industrial da Moda, que se imparte en la Facultade de Humanidades e Documentación del Campus de Ferrol, acaba de volver a demostrar la proyección social de estudios académicos como el que acaba de desarrollar para su trabajo de fin de grado, con un sobresaliente como resultado. Esta estudiante, mediante el uso de una metodología mixta de técnicas cuantitativas y cualitativas, se centró en la obtención de una panorámica integral sobre las oportunidades y las barreras del emprendimiento juvenil en el sector profesional en Galicia.

Parte de la labor de esta alumna de Vigo consistió en entrevistar al estudiantado egresado de su misma titulación, que estuvo detrás de las firmas Savalé, Le Éclat, Guinda Concept y Atelierbysebas. Además, también realizó una encuesta en línea que fue respondida por 150 personas relacionadas con el mundo de la moda. Atendiendo a estos resultados cuantitativos, cabe señalar que el 66% de los participantes eran mujeres y el 34% hombres, la gran mayoría procedentes de Galicia, aunque también se encontró una presencia destacada de orígenes de otros territorios como Madrid, Barcelona o Aragón.

En cuanto a la edad de los participantes, la mayor parte (63%) tenía entre 19 y 30 años, seguida de un 21% de personas encuestadas de 31 a 45 años. El 3% era menor, el 5% entre 46 y 60 años y el 8% superaba los 61.

Marcas

Los estudiantes egresados que impulsaron las cuatro firmas analizadas son, en primer lugar, el grupo integrado por Ailin Lecea Sánchez, Lucía Sánchez Figueroa y Alejandra Valera Iglesias (Savalé); Candela Sánchez Botana (Le Éclat); Sabela Martínez Tomé (Guinda Concept) y Sebastián Medranda Piedra (Atelierbysebas).

Esta última marca es la única de las cuatro que continúa activa, tratándose de un proyecto de soluciones digitales B2B frente a las anteriores, centradas en bolsos, complementos y joyería.

Las causas de la cesión de la actividad de Savalé fueron la “dispersión xeográfica das súas creadoras”; en el caso de Le Éclat, las “barreiras económico fiscais derivadas da operativa a pequena escala”, mientras que Guinda Concept terminó convirtiéndose en una afición.

Conclusiones

Uno de los aspectos que confirma el trabajo de Rivas es que las principales motivaciones para emprender son la vocación, la creatividad y las ganas de desarrollar proyectos propios, mientras que los obstáculos más habituales serían la falta de financiación, la burocracia, las dificultades para acceder a proveedores y la competencia de las grandes empresas.

Asimismo, la transformación digital se posiciona como una herramienta clave, según un 71,3% de las personas encuestadas, para ampliar mercados, mejorar la competitividad y superar limitaciones geográficas.

Además, en este estudio se destaca la utilidad de la formación especializada a través de las entrevistas al alumnado del grado en Xestión Industrial da Moda, que evidencian el papel de esta titulación como un espacio donde adquirir conocimientos y competencias que no solo son precisas para emprender, sino que también se fomenta la experimentación y la puesta en marcha de iniciativas.