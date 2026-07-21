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Ferrol

Ópticas Noroeste abre nuevo comercio en la plaza de Armas

El alcalde y la delegada territorial asistieron a la inauguración

Redacción Ferrol
21/07/2026 23:06
Rey Varela asiste a la inaguración de la nueva Óptica del Noroeste en la Plaza de Armas
Un momento de la inauguración del nuevo establecimiento, en la esquina de Tierra con Dolores
Daniel Alexandre
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La plaza de Armas tiene desde este martes por la tarde un local comercial más. Se trata de la apertura de un nuevo establecimiento en la esquina con Dolores de Ópticas Noroeste, que está celebrando su trigésimo aniversario.

Ópticas Noroeste se fundó en 1996 como una pequeña empresa familiar que ha ido creciendo con el paso de los años. Actualmente cuentan con siete centros de servicios ópticos y audiología en Ferrol, Narón, Fene, Ares y Cedeira.

Al acto acudieron, entre otros, el alcalde de la ciudad, José Manuel Rey Varela, y la delegada territorial de la Xunta, Martina Aneiros

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