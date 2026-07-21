Misa, procesión, música tradicional y fiesta infantil en la patrona de la AVV A Magdalena en Ferrol

El año pasado la procesión estuvo condicionada por la lluvia Daniel Alexandre

La Asociación de Vecinos A Magdalena volverá a celebrar una fiesta en honor a su patrona, María Magdalena, y lo hará este miércoles con un programa en el que habrá misa, procesión, pasacalles de música tradicional y fiesta infantil.

La entidad informa de que los actos comenzarán a las 11.00 con una misa en la concatedral de San Julián, con música a cargo de la Coral Polifónica Ferrolana A Magdalena. Acto seguido saldrá la procesión con la imagen de María Magdalena y el acompañamiento musical de la agrupación Acotaga. El cortejo recorrerá las calles Iglesia, Sánchez Barcáiztegui, Magdalena, Arce, Real, Coruña, de nuevo Iglesia y regreso a San Julián.

La actividad se reanuda por la tarde con un pasacalles de Acotaga y otros grupos de música tradicional. Comenzará el recorrido en Armas, pasarán por Dolores y Real y actuarán en Amboage. Es precisamente en esta plaza donde, entre las 19.30 y las 20.30 horas se celebrará la fiesta infantil, a cargo de La Guagua y gratuita.

La AVV anuncia que su intención es consolidar esta festividad, por lo que anuncia que ampliará su programación cada año para “converterse nun referente da cidade de Ferrol” y contribuir a la dinamización del barrio, apunta.