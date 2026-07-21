Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Misa, procesión, música tradicional y fiesta infantil en la patrona de la AVV A Magdalena en Ferrol

Será este próximo sábado, con inicio en San Julián y fin de fiesta en Amboage

Redacción Ferrol
21/07/2026 15:50
El año pasado la procesión estuvo condicionada por la lluvia
El año pasado la procesión estuvo condicionada por la lluvia
Daniel Alexandre
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Asociación de Vecinos A Magdalena volverá a celebrar una fiesta en honor a su patrona, María Magdalena, y lo hará este miércoles con un programa en el que habrá misa, procesión, pasacalles de música tradicional y fiesta infantil. 

La entidad informa de que los actos comenzarán a las 11.00 con una misa en la concatedral de San Julián, con música a cargo de la Coral Polifónica Ferrolana A Magdalena. Acto seguido saldrá la procesión con la imagen de María Magdalena y el acompañamiento musical de la agrupación Acotaga. El cortejo recorrerá las calles Iglesia, Sánchez Barcáiztegui, Magdalena, Arce, Real, Coruña, de nuevo Iglesia y regreso a San Julián. 

La actividad se reanuda por la tarde con un pasacalles de Acotaga y otros grupos de música tradicional. Comenzará el recorrido en Armas, pasarán por Dolores y Real y actuarán en Amboage. Es precisamente en esta plaza donde, entre las 19.30 y las 20.30 horas se celebrará la fiesta infantil, a cargo de La Guagua y gratuita. 

La AVV anuncia que su intención es consolidar esta festividad, por lo que anuncia que ampliará su programación cada año para “converterse nun referente da cidade de Ferrol” y contribuir a la dinamización del barrio, apunta. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620