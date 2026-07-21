La Policía detiene a un ferrolano por cometer dos robos con violencia en una misma semana

El individuo amenazó a la primera víctima con un cuchillo y un destornillador Daniel Alexandre

Agentes de la Policía Nacional detuvieron recientemente a un vecino de Ferrol al que se le acusa de dos delitos de robo con violencia, cometidos durante una misma semana.

Según se detalló este martes desde la Comisaría de la ciudad naval, durante el primero de estos crímenes –cuya fecha no se ha especificado–, el hombre abordó a una pareja en plena calle, amenazándolos con un cuchillo de grandes dimensiones y un destornillador “que puso en el estómago de la víctima”. Así, tras agredir al varón y amenazarle de muerte a él y a su pareja, el delincuente les obligó a entregarle el dinero y una motocicleta con la que se dio a la fuga.

De esta forma, tras recibir el aviso por parte de la víctima, la Policía Nacional inició “un rápido dispositivo” que se saldó con la identificación, localización y detención de este criminal poco después. Además de recuperar los efectos sustraídos, los agentes encontraron entre las pertenencias del aprehendido, aparte del cuchillo y la herramienta, un machete de grandes dimensiones.

Esteiro

El segundo asalto se produjo apenas unas horas después de que el Juzgado de Ferrol decretase la puesta en libertad de este individuo tras su primer robo. En este caso, detallaron fuentes policiales, el incidente se produjo en la avenida de Esteiro, donde varios agentes “de paisano” escucharon a un grupo de personas gritando y requiriendo la asistencia de estos profesionales.

Al parecer, el delincuente les acababa de robar, “iniciando después una huida a la carrera”. Afortunadamente, los funcionarios lograron darle alcance y detenerlo pese a la fuerte resistencia que este opuso, recuperando así los efectos sustraídos. El criminal, de esta forma, fue puesto nuevamente a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia, que decretó su ingreso en prisión provisional.