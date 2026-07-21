La CGT critica la reducción de las secciones de reparto de Correos en Ferrol

Edificio de Correos Daniel Alexandre

La Confederación General del Trabajo –CGT– asegura que la decisión de Correos de reducir las áreas de reparto en la zona de Ferrol empeorará el servicio postal que se presta, perjudicará “moi previsiblemente á veciñanza e aumentará os retrasos e as incidencias”.

El sindicato explica que se pasará de 34 a 27 secciones y que habrá siete personas “flotantes” que cada día atenderán una zona diferente. Este cambio “improvisado, sen estudios nin negociación previa co persoal”, señala la CGT, afectará “gravemente ao coñecemento da zona” y acabará con el sistema de un cartero por barrio que reclama la parte social y que “eleva a calidade do servizo”.

Cobertura

La organización sindical subraya que esta decisión se suma a otras que ha tomado la compañía pública en la zona de Ferrol, como su “negativa a cubrir as ausencias, baixas, vacacións etc” y rechaza el “argumento do descenso no número de envíos”, pues “o realmente importante”, sostiene la CGT, “é a superficie que tes que percorrer cada día: aínda que o correo diminuíra, a cidade de Ferrol non encolleu”. Por ello, el sindicato le pide a Correos que rectifique, “paralice este experimento” y se siente a negociar con los representantes de los trabajadores.