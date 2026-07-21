Irmandiños comienza a mostrar su nueva cara con la instalación del enrejado

Hasta el momento se han colocado 22 secciones entre las puertas de Enfermería y del Dique Daniel Alexandre

Las obras del proyecto ‘Abrir Ferrol ao Mar’ en su fase de A Magdalena continúan avanzando según el calendario fijado por el gobierno local. Así, si bien la instalación del enrejado que sustituirá a la histórica muralla del Arsenal comenzó a prepararse la semana pasada, no fue hasta esta que pudieron verse las primeras secciones colocadas, lo que permite hacerse una idea de la imagen que tendrá el vial una vez las labores terminen.

A día de hoy, la mayoría de los bastidores del tramo en el que se está trabajando, entre las puertas de Enfermería y el Dique, ya están colocados, con la excepción de un pequeño segmento a la altura del teatro Jofre –los espacios sobre los que se asientan ya están preparados–. Asimismo, el recubrimiento de estos postes con fragmentos de albardilla también se ha completado, creando un trazado uniforme en la parte baja del cierre perimetral.

En cuanto a la reja en sí, ya se han instalado 22 secciones: 17 junto al edificio anexo a la puerta de enfermería y otras cinco tras un espacio vacío frente al mercado municipal. De igual modo, dos unidades están ya preparadas para ser soldadas a los bastidores, mientras que el camión donde se almacenan el resto ya se ha estacionado en el lateral del Jofre, lo que parece indicar que en cuestión de días todo el mencionado tramo estará completado –posiblemente a excepción del extremo que acompaña la curva del muro junto a la garita–.

En cuanto al firme, los avances más destacados se están dando en el entorno de la plaza de Galicia, donde se ha retirado toda la capa de rodadura frente al teatro, haciendo la curva hasta la antigua gasolinera, además de la mayor parte del material que componía la mediana donde estaba la fuente de Segura Torrella. En este mismo espacio se comenzó también la ampliación de las aceras mediante la colocación de losas de granito rectangulares con un ancho de unos 20 centímetros.

Tráfico

Con motivo de las obras de este proyecto, concretamente de los trabajos en la conocida como ‘fase Esteiro’, el Concello anunció ayer la supresión de un carril de circulación rodada en la avenida de Mac Mahón. La medida, que entrará en funcionamiento hoy mismo –y que seguirá activa hasta que finalicen las labores–, afectará al tramo comprendido entre la prolongación de la calle Españoleto y la intersección con Colón, de forma que solo se podrá transitar en dirección al barrio de Caranza.

Asimismo, durante la jornada de mañana y el jueves, se cerrará desde las 07.30 horas la calle Real a la altura de la plaza de Amboage –entre Méndez Núñez y Arce– por labores de saneamiento y tratamiento de las palmeras contra el picudo rojo.