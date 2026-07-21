Gustavo Chacartegui asume la presidencia de la Asociación de Vecinos de Ferrol Vello

Díaz Mosquera y Tomé, con parte de la nueva directiva el pasado lunes Cedida

La Asociación de Vecinos de Ferrol Vello tiene nueva directiva. Se trata de un equipo renovado casi en su totalidad que está liderado por Gustavo Chacartegui, patrón mayor de la Cofradía de Pescadores, que asume el cargo por los próximos cuatro años con la intención de “dar continuidad al gran trabajo que estaba realizando la anterior directiva”, explica.

La nueva junta mantuvo este lunes lunes una primera reunión con Javier Díaz, teniente de alcalde y concejal de Participación e Atención Cidadá, entre otras áreas, y con José Tomé, responsable de los departamentos de Medio Ambiente, Servizos y Obras.

Esta primera toma de contacto sirvió de presentación y, al mismo tiempo, para trasladarle al ejecutivo municipal las principales demandas para el barrio. “Queremos trabajar para mejorar el lugar en el que vivimos y, para ello, formamos un grupo de gente involucrada”, señaló este martes el nuevo presidente, que destaca la continuidad de Fe Camarista de la directiva saliente.

Chacartegui apunta que se decidió a coger las riendas de la entidad después de que se le ofreciese la posibilidad. “Había en el grupo anterior la necesidad de un relevo, y así fue”, dice antes de subrayar que asume el cargo “con muchísima ilusión y ganas de hacer cosas”.

En ese sentido, el también patrón mayor del pósito de Curuxeiras destaca que las fiestas de A Parrocheira, que el año pasado ya organizó la cofradía, y las jornadas sobre el bacalao se celebrarán también este año. En el caso de la primera celebración, en las fechas de siempre, a comienzos de septiembre, y las segundas tendrán que desplazarse ligeramente en el calendario porque “hasta ahora, con el cambio, no dio tiempo a organizarla. Pero lo que puedo decir es que se hará; eso seguro”.