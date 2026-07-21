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Ferrol

Ferrol contará con una bolsa de profesores de acciones formativas para desempleados

Las bases de la convocatoria se publicaron la pasada semana en el BOP

Redacción Ferrol
21/07/2026 19:06
Centro de Emprego de Ferrol en imagen de archivo
El listado permitirá dar continuidad a la programación municipal
Daniel Alexandre
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El Concello de Ferrol contará en un futuro próximo con una bolsa de personal docente para la ejecución de acciones formativas para personas desempleadas. La iniciativa, cuyas bases fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) la pasada semana, fue presentada este martes por la concejala responsable del departamento de Recursos Humanos, Susana Sanjurjo, que destacó que era “la primera vez” que se contaba con un recurso de estas características.

Este listado, apuntó, “no permitirá garantir en todo momento a continuidade da programación formativa e axilizar a selección do profesorado necesario” para cada curso. En este sentido, Sanjurjo insistió en que “unha das prioridades” del gobierno local es ofrecer a la población “as ferramentas necesarias para facilitar o seu acceso ao mercado laboral”.

La bolsa, cuya constitución se realizará mediante concurso-oposición, servirá, asimismo, “para o eventual nomeamento de persoal funcionario interino docente”. Entre las especialidades destacadas por el Concello, sobresalen los servicios administrativos, la atención socio-sanitaria, soldadura, montaje de tubajes industriales o limpieza de edificios, así como diversos módulos transversales sobre inserción o PRL.

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