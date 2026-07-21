Exponav organiza el sábado una jornada de puertas abiertas y también una visita guiada

Imagen de archivo de otra visita guiada en Exponav Daniel Alexandre

La Fundación Exponav celebrará el próximo sábado el Día de Galicia con varias propuestas para incentivar la visita al Museo de la Construcción Naval. Así, habrá una jornada de puertas abiertas que permitirá el acceso libre y gratuito para todas las personas que deseen conocer los fondos de Herrerías.

Por otra parte, a las 12.00 horas también habrá una visita guiada en gallego para conocer la importancia de las piezas que se exponen en el interior. En este caso hay que reservar plaza en el correo exponav@exponav.org o a través del teléfono 981 359 682.

Por otra parte, las visitas guiadas de agosto quedan fijadas para los días 1, 15 y 29 y versarán sobre el Arsenal Ilustrado, la historia de la construcción naval y la importancia del siglo XVII en este sector.