Equiocio Ferrol y Gadis sellan de nuevo el vínculo que les une desde hace 26 años

Foto de familia tras la presentación de este martes Daniel Alexandre

El camino de Equiocio Ferrol, que el próximo mes de agosto cumplirá 35 ediciones, ha contado en su trayectoria con múltiples compañeros de viaje que se han ido sumando a la cita, pero uno sobresale por encima del resto desde hace 26 años: Gadis, una empresa con la que el evento renovó este martes una “alianza estratégica”, en palabras del presidente del comité organizador, Ricardo Pérez Lama.

Junto a él, en el Antiguo Hospicio estuvieron la directora del certamen, Ana Pérez Lago; el delegado de la empresa en la ciudad y consejero de la firma, José Carlos Díaz Arnau; la concejala de Mobilidade e Seguridade, Pamen Pieltain; el adjunto al delegado de la compañía, Fernando Mosquera, y el responsable deportivo del campeonato hípico, Federico Pérez Lago, además de representantes de todas las entidades que han estrechado lazos con un evento que, desde hace tiempo, es mucho más que una competición.

Pérez Lago, Díaz Arnau, Pérez Lama, Pieltain y Mosquera Daniel Alexandre

Precisamente, su cariz social es lo que destacó Ana, agradeciendo la implicación del tejido asociativo y, por supuesto, de Gadis, de los que dijo que eran ya “como de la familia”, unas palabras que refrendó Mosquera, recordando que colaboran en más de 2.400 proyectos locales por toda Galicia y avanzando que en As Cabazas desplegarán un huerto-taller y cursos de cocina dirigidos menores de entre tres y 16 años que ya el pasado 2025 tuvieron una gran acogida.

Pieltain, por su parte, saludó al tándem de Equiocio Ferrol-Gadis, agradeciendo que hagan posible este “evento emblemático” que está consolidado en el calendario estival ferrolano como un “festival de familia, gastronómico, social y de naturaleza”, enumeró la concejala, asegurando además sobre la empresa de alimentación que “está en el día a día de todos y nos llena de orgullo”.

Entidades sociales participaron en el acto de la firma del convenio. Daniel Alexandre

Finalmente, antes de la rúbrica del convenio, Pérez Lama puso el énfasis en la “parte trascendental” de la cita, donde se despliega la responsabilidad social, que no sería posible sin el respaldo personal tanto de Díaz Arnau como del recordado Roberto Tojeiro Díaz, quienes demostraron siempre un “compromiso con el territorio” que es un “objetivo común” con Equiocio Ferrol.