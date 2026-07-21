El Puerto de Ferrol mejora sus tráficos un 6,5% entre enero y junio

Reganosa Jorge Meis

El movimiento de mercancías en los muelles que gestiona la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao aumentó en el primer trimestre del año un 6,5% con respecto al año pasado, hasta situarse muy cerca de los 3,65 millones de toneladas, 222.000 más que entre enero y junio de 2025.

Como ya venía observándose en los meses anteriores, los graneles líquidos están detrás de esta mejoría, que sitúa a este segmento de carga como el que más aporta a los tráficos del puerto, con más de 1,61 millones, por los 1,24 del mismo periodo del ejercicio pasado, es decir, un incremento del 30%. De este modo, supera en volumen a la carga sólida, que pierde fuelle desde las 1.645.214 toneladas de la primera mitad de 2025 a las 1.531.264 de este, es decir, una caída de casi el 7%.

También por debajo de los números del ejercicio precedente está la mercancía general, que también pierde cerca del 7%, aunque se mantiene por encima del medio millón de toneladas.

Sin embargo, la gran caída la protagonizan los contenedores, el tipo de carga más sensible, explican fuentes de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, al impacto de la situación geopolítica en el transporte marítimo. El conflicto en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz son factores que están provocando la inestabilidad del comercio por barco. Así, si las toneladas que se movieron entre enero y junio de 2025 en los contenedores que se descargaron o cargaron en la dársena exterior de Caneliñas superaron la barrera de las 187.000, en lo que va de año son poco más de la mitad, es decir, 97.425. En contenedores –TEUS, la unidad estándar de veinte pies de longitud–, esta caída se traduce en 10.000 menos, pasando de los 17.223 del año pasado a los menos de 7.100 de este. La previsión, al menos a muy corto plazo, es que esta situación se va a mantener.

En un cómputo general, los resultados, que en unas semanas publicará Puertos del Estado, reflejan una tendencia al alza que ya comenzó en el ecuador del año pasado y que se aceleró a comienzos de este, si bien los conflictos internacionales están haciendo mella y, en el caso de Ferrol-San Cibrao, ralentizando una progresión que podría ser mayor. Aun así, el incremento está muy por encima de la media estatal y desde el organismo que preside José Antonio Álvarez Vidal se espera que los tráficos sean “ligeramente superiores” a los de 2025, no solo por el buen comportamiento de los graneles líquidos y las expectativas de que así se mantenga. Así, cabe recordar que la nueva línea de SAIC, que descargará vehículos cada mes en Caneliñas, y la finalización de la conexión ferroviaria permitirán aumentar la actividad en los muelles del organismo portuario.