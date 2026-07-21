El Museo Naval de Ferrol da a conocer al “pintor de batallas” contemporáneo

Museo Naval inaguración exposición Imágenes de la historia Daniel Alexandre

La inauguración oficial de la exposición ‘Imágenes de la historia’ tuvo lugar este mismo martes 21 en el Museo Naval de Ferrol, donde ya a principios de mes se puso a disposición esta muestra de cuadros de Augusto Ferrer-Dalmau, que permanecerá disponible hasta el martes 15 de septiembre. Entre los participantes del acto se reservó para el final la intervención de la comisaria, la historiadora, crítica de arte y académica ferrolana María Fidalgo, que se detuvo en algunas de las obras, realizando así un adelanto de lo que se podrá encontrar el público participante en las visitas que ella misma conducirá.

El pintor, que por “múltiples compromisos” no pudo asistir al encuentro en la ciudad, tal como se señaló en la presentación, es el creador de la Fundación Arte e Historia Ferrer-Dalmau. Esta entidad estuvo representada en la cita por su presidente, Pedro de Borbón Dos Sicilias y de Orleáns, quien se ocupó de concretar los objetivos que se persiguen con esta propuesta expositiva, entre los que se encuentran “transmitir la dimensión humana de la historia, convirtiendo al visitante en un testigo de las emociones, sacrificios, victorias y derrotas representadas en cada una de las obras”.

Aunque también se integran en esta muestra retratos como por ejemplo el de la princesa Leonor de Borbón y Ortiz como cadete en el Ejército de Tierra, en cantidad destacan los 17 paneles de reproducciones de escenas que “abarcan casi trece siglos de historia de España”, alcanzando incluso fechas recientes como la de ‘La Patrulla’ (2012), una obra en la que se representa a soldados españoles en Afganistán.

Entre cargos institucionales como el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y el director del Museo Naval de Madrid, el capitán de navío Juan Escrigas Rodríguez, participó la especialista María Fidalgo Casares. La comisaria profundizó en curiosidades de escenas como la que protagonizan el militar ferrolano combatiente en la batalla de Pavía, Pita da Veiga, y su escudero, que era de Barallobre. No obstante, antes se encargó de introducir al visitante en la obra del pintor barcelonés, que caracterizó como “el más importante de todos los tiempos español” por crear teniendo en cuenta “el arco cronológico más amplio”.

Además, cabe señalar la única obra original que se exhibe en ‘Imágenes de la historia’, un lienzo de Ferrer-Dalmau titulado ‘La Naval de Manila’ que ya fue donado al Museo el pasado mes de abril, por parte de su propietario, Diego Castillejo Preysler, presente en el acto. En este caso, la pieza permanecerá expuesta en el Museo Naval de Ferrol de manera indefinida.