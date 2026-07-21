El Concello anuncia dos nuevos cambios en el tráfico rodado del centro para este miércoles

La restricción seguirá vigente hasta que concluyan las obras Emilio Cortizas

El Concello de Ferrol anunció este martes dos nuevos cambios en el tráfico rodado del centro que entrarán en funcionamiento a partir de mañana miércoles, 21 de julio. Por un lado, con motivo de las obras de la fase Esteiro del proyecto 'Abrir Ferrol ao Mar', se cerrará uno de los carriles de circulación en la avenida Mac Mahón, concretamente entre las intersecciones de Españoleto y Colón. El sentido que se conservará hasta la finalización de la actuación será en dirección Caranza.

Por otro, tanto mañana como el próximo jueves 23 se restringirá el tránsito de vehículos en el tramo de la calle Real que bordea la plaza de Amboage (entre Arce y Méndez Núñez). El corte de circulación, por labores de saneamiento y desparasitación de las palmeras, comenzará ambas jornadas a las 07.30 horas y concluirá cuando terminen los trabajos de ese día, restableciéndose el tráfico.