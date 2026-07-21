El BNG de Ferrolterra celebra en Ultramar el anticipo del Día da Patria 

Mon Fernández, este martes, durante su discurso en la plaza de Ultramar Daniel Alexandre

El BNG de Ferrolterra celebró este martes en la plaza de Ultramar el acto comarcal de Día da Patria que vivirá su jornada grande el próximo sábado en Santiago de Compostela, como es costumbre.

En Ferrol, el programa contó con una actuación musical a cargo de Carla Romalde y con las intervenciones de Sabela Seco, responsable de Galiza Nova en la zona; Pilar Lozano, responsable comarcal de la organización en Ferrolterra; Mon Fernández, diputado autonómico y candidato a la Alcaldía de la ciudad naval, y Lucía López, responsable de Organización del BNG.