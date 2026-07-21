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Cine en coche

El autocine de verano se estrena con ‘Grease’ este sábado en el aparcamiento de A Malata

Los vehículos podrán entrar hasta 15 minutos antes del inicio de la película

Redacción Ferrol
21/07/2026 22:22
Una de las escenas de 'Grease' se desarrolla precisamente en un autocine
Una de las escenas de 'Grease' se desarrolla precisamente en un autocine
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La primera sesión del autocine de verano que organiza la Concellería de Promoción Económica de Ferrol ya tiene fecha, después de que la primera proyección tuviese que ser aplazada por causa de las condiciones meteorológicas. 

Este sábado 25 se cumplirá con la cuenta pendiente en el aparcamiento trasero de A Malata, donde los vehículos podrán acceder hasta 15 minutos antes del inicio de la película, previsto para las 23.00 horas

En esta primera cita del programa, de acceso gratuito hasta llenar el aforo, se exhibirá uno de los grandes clásicos del cine y una obra emblemática para este tipo de propuesta, como es ‘Grease’

Además, la proyección incluye mensajes informativas y de sensibilización de la Asociación Española Contra el Cáncer. La próxima sesión tendrá lugar el 1 de agosto.

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