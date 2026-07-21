Dolores Delgado defiende la memoria histórica como “una expresión de los derechos humanos”

Dolores Delgado y Fernando Ocampo durante el acto en el parque Antón Varela Daniel Alexandre

“Este espacio de memoria y de proximidad es un espacio de derechos humanos, porque la memoria no es más que la expresión de estos derechos. Esto no va de política o de opiniones, sino de la defensa de la dignidad del ser humano”. Así de contundente se mostró Dolores Delgado, fiscal de sala en materia de Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado, durante un acto de homenaje á las víctimas del franquismo celebrado esta mañana en el parque Antón Varela de Ferrol.

La ofrenda, que tuvo lugar sobre la una del mediodía y contó con la presencia de representantes de los grupos de la oposición y del tejido asociativo y memorialista ferrolano, entre otras autoridades –como la alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro–, formaba parte de una jornada impulsada por la entidad Memoria Histórica Democrática y que incluyó, ya por la tarde, una conferencia de la profesional en el centro cultural Torrente Ballester –bajo el título ‘O dereito das vítimas da ditadura e as súas familias a obter a reparación xudicial’–. De este modo, el acto arrancó con la interpretación de una pieza musical por parte del gaitero y presidente del Real Coro Toxos e Froles, Arturo Lamas, al que siguió una intervención de Fernando Ocampo, miembro de la organización responsable de la cita, que reivindicó la importancia de recuperar el recuerdo de los represaliados, poniendo en valor el trabajo realizado en Ferrol en este ámbito –que culminará, incidió, en un futuro próximo con su declaración como Cidade da Memoria–, al tiempo que advirtió del peligro de potenciales “retrocesos”.

Tras ello, tomó la palabra Delgado García, que destacó la importancia de espacios como el parque Antón Varela para el reconocimiento de las víctimas “del pasado y del presente”, defendiendo así que “mientras no haya una investigación, un encuentro en cuerpo, una verdad, seguirán existiendo víctimas”, porque los descendientes de estas, afirmó, también lo son. A este respecto, la jurista incidió en la faceta de la Constitución de 1978 como “nuestra primera norma de justicia transicional”. “Las víctimas tienen derecho a una investigación, y nosotros, los funcionarios públicos, el Ministerio Fiscal, tenemos un magnífico papel (...). Estamos obligados a buscar esa verdad judicial”, aseveró.

De igual modo, Dolores Delgado insistió en que, en el tema de los derechos humanos, “no podemos ser equidistantes, tenemos que ser militantes”, dado que “forman parte de la dignidad” de las personas y “nos hacen mejores a nosotros, a nuestros hijos y a la sociedad que queremos dejar”. Una vez concluida la intervención dio comienzo la ofrenda en sí, que concluyó con una interpretación de Arturo Lamas del himno gallego.

Posteriormente, en declaraciones a la prensa, la fiscal hizo hincapié en la importancia de identificar y declarar los espacios de la memoria, dado que también supone “una reparación a las víctimas”. Preguntada sobre la polémica en torno a la construcción de un ‘skatepark’ en ese mismo emplazamiento, Delgado García no respondió directamente, pero sí señaló que, entre los derechos que se están defendiendo, está “el que se respeten estos lugares” en los que se pueda “honrar” el recuerdo de nuestros antepasados. “Ferrol tiene además algo muy importante, que es una sociedad civil muy activa”, afirmó, incidiendo en su gran labor “para que la memoria no se olvide”, trabajando, además, en conjunto con el Ministerio Fiscal.

Tras la ofrenda, la profesional, acompañada, entre otros, de la fiscal general de Galicia y de sus homólogos de las provincias de A Coruña y Ourense, se desplazó hasta el palacio municipal para mantener un encuentro con el alcalde, José Manuel Rey, y los portavoces de todos los grupos políticos de la corporación ferrolana.