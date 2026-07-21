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Curso 2026/27

Abre este miércoles el nuevo plazo de matrículas universitarias con los dos grados abiertos en el Campus de Ferrol

Ya se puede consultar la situación en las listas de personas admitidas y en espera

Redacción Ferrol
21/07/2026 21:15
Alumnado durante una de las jornadas de las PAU en la ciudad
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Daniel Alexandre
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La Comisión Interuniversitaria de Galicia –CiuG– anunció ayer la apertura del tercer plazo de matrícula para las tres universidades públicas gallegas, así como las titulaciones cerradas con sus correspondientes notas de corte. En este nuevo período, en el Campus Industrial de Ferrol no hay cambios con respecto al segundo llamamiento, continuando abiertos los grados en Relacións Laborais e Recursos Humanos, que se imparte en la Facultade de Ciencias do Traballo, y en Xestión Dixital da Información e Documentación, entre la oferta académica de Humanidades.

Este nuevo período de matrícula se abrirá a las 00.01 horas de este miércoles 22 para las titulaciones con un límite de vacantes y permanecerá activo hasta las 23.59 del jueves 23.

El estudiantado interesado ya puede consultar, desde este mismo martes 21, su situación en los listados de personas admitidas y en espera a través del programa Nerta y de la página web ciug.gal. Para más información se puede contactar con el teléfono de consulta 881 971 006 o con cualquiera de los LERD del Sistema Universitario de Galicia, que en el caso de Ferrol se localiza en el edificio de usos administrativos del Campus Industrial.

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