Unas 6.000 personas, según el Concello, llenaron la plaza de España para ver la final

La plaza de España durante el partido de la Selección Daniel Alexandre

El domingo se cumplieron las expectativas y el poder de convocatoria de ‘La Roja’ logró reunir en la plaza de España a unas 6.000 personas para seguir la final del Mundial que se adjudicó el combinado nacional.

Así lo destacó este lunes el alcalde, José Manuel Rey Varela, que quiso también trasladar “en nombre de los ferrolanos, la enhorabuena” a “jugadores, cuerpo técnico y todos aquellos que hicieron posible este día inolvidable”.

Valoró el primer edil, tras la reunión semanal de la Xunta de Goberno Local, que “vibramos con el partido todos los españoles y también en Ferrol, tanto en las casas como en los locales de hostelería y en el dispositivo especial preparado” y agradeció su implicación a quienes formaron parte del “magnífico operativo” de seguridad “para que este multitudinario evento se saldase con normalidad para celebrar un acontecimiento histórico”.

Celebración casi sin incidentes en Ferrol, donde se desplegó un operativo de seguridad sin precedentes Más información

Fueron un total de 60 efectivos, entre policías locales y nacionales —acudieron, asimismo, antidisturbios de la UIP—, bomberos y miembros de Protección Civil.