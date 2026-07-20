San Roquiño amplía su red con la compra los tanatorios San Lorenzo, Perlío y San Sadurniño

Exterior del tanatorio San Lorenzo, en Leixa Daniel Alexandre

Servicios San Roquiño amplía su red de instalaciones con la adquisición de los tanatorios San Lorenzo, en Ferrol, el de Perlío y el futuro de San Sadurniño, actualmente en construcción. Fundada en 1983 en As Somozas, la empresa explica que con esta operación podrá ofrecer “un servicio más cercano, completo y de mayor calidad”.

El propietario de San Roquiño, José Manuel Durán, asegura que la decisión responde a la filosofía que ha guiado a esta empresa funeraria desde su nacimiento. “Esta expansión nace con la ambición de reformar nuestro compromiso con las personas que, durante más de cuatro décadas, han confiado en nosotros. Por ello, queremos seguir trabajando a su lado, ampliando nuestra red de servicios para mayor comodidad y cercanía de cada una de las familias que siguen confiando en nosotros”.

Con la reciente compra, San Roquiño tendrá cuatro instalaciones con una capacidad asistencial conjunta de 14 velatorios y un equipo compuesto por 22 profesionales. Además, dispone de una flota de 16 vehículos para realizar los servicios y de dos hornos crematorios.