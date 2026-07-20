Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

San Roquiño amplía su red con la compra los tanatorios San Lorenzo, Perlío y San Sadurniño

San Roquiño tendrá cuatro instalaciones con una capacidad asistencial conjunta de 14 velatorios

Redacción Ferrol
20/07/2026 22:27
Exterior del tanatorio San Lorenzo, en Leixa
Exterior del tanatorio San Lorenzo, en Leixa
Daniel Alexandre
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Servicios San Roquiño amplía su red de instalaciones con la adquisición de los tanatorios San Lorenzo, en Ferrol, el de Perlío y el futuro de San Sadurniño, actualmente en construcción. Fundada en 1983 en As Somozas, la empresa explica que con esta operación podrá ofrecer “un servicio más cercano, completo y de mayor calidad”. 

El propietario de San Roquiño, José Manuel Durán, asegura que la decisión responde a la filosofía que ha guiado a esta empresa funeraria desde su nacimiento. “Esta expansión nace con la ambición de reformar nuestro compromiso con las personas que, durante más de cuatro décadas, han confiado en nosotros. Por ello, queremos seguir trabajando a su lado, ampliando nuestra red de servicios para mayor comodidad y cercanía de cada una de las familias que siguen confiando en nosotros”. 

Con la reciente compra, San Roquiño tendrá cuatro instalaciones con una capacidad asistencial conjunta de 14 velatorios y un equipo compuesto por 22 profesionales. Además, dispone de una flota de 16 vehículos para realizar los servicios y de dos hornos crematorios. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620