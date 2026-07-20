Mon Fernández propone dar más vida al mercado de Ferrol agilizando la adjudicación de los puestos

Fernández Alfonzo junto a otros miembros del Bloque en el mercado Cedida

El candidato a la Alcaldía ferrolana por el Bloque Nacionalista Galego, Mon Fernández Alfonzo, acudió este lunes al mercado central de A Magdalena para mantener un encuentro con representantes de los placeros con negocios allí.

El objetivo de la reunión era recoger las problemáticas a las que se enfrentan para tratar de revitalizar el espacio como “un dos motores comerciais da cidade”, explica el BNG, añadiendo que las instalaciones, ahora mismo, están “abandonadas”.

Fernández considera que es labor fundamental del Concello la de velar “verdadeiramente polo seu patrimonio, conservalo e poñelo en valor”, destacando que la plaza de abastos “é un dos principais exemplos da importancia de revitalizar o noso: ten os mellores produtos, uns comerciantes que saben do seu e ademais é algo do que están orgullosos os nosos veciños e veciñas”.

En este sentido, lamenta que no se mantenga una “comunicación fluída” con el colectivo, sosteniendo que el alcalde, José Manuel Rey Varela, “leva tres anos sen reunirse con eles”. Critican, asimismo, que no se les está informando “debidamente” de los proyectos e iniciativas que les afectan, defendiendo que el ejecutivo local debería agilizar los sistemas de concesión de los puestos vacíos existentes en el mercado y facilitar su ocupación, una de las prioridades del colectivo de placeros.

“Cómpre que exista un maior número de postos en funcionamento, xa que iso garante unha maior circulación de clientes e máis consumo en todos os negocios”, defienden desde el Bloque. A mayores, el candidado del BNG abogó por mejorar la imagen del mercado con acciones en positivo, empezando por una correcta señalización en la ciudad que indique dónde se ubica, “algo inexistente na actualidade”.

En relación a esto, también proponen que se dote a la plaza de mejores comunicaciones, tanto de transporte público como incluyendo una parada de taxi en las proximidades, sumando además en su interior bancos y carritos de la compra, así como procurando “alternativas á perda do servizo de entrega a domicilio”.

Finalmente, los nacionalistas consideran que es preciso “implementar pequenas melloras no mantemento diario” de la superficie comercial, abogando por aplicar una limpieza especializada de los recintos, tanto de las zonas comunes como de cada uno de los puestos.

Creen igualmente que sería necesario mejorar los aparcamientos, tanto los de usuarios como los de placeros, y arreglar las zonas de carga y descarga desde el interior, dotándolas de nuevos montacargas, “xa que os actuais están obsoletos”. Fernández se ha comprometido a comenzar a desarrollar iniciativas en relación a todas estas demandas que le han trasladado en el mercado.