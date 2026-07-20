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Ferrol

Los actos institucionales del Día de Galicia en Ferrol incluyen la presentación de las obras ganadoras del Carvalho

Lourenço Álvarez y Francesco Traficante asistirán al acto, que tendrá lugar en el centro Torrente Ballester

Redacción Ferrol
20/07/2026 22:21
jofre entrega de los premios carvalho caleroLourenço Álvarez Ruiz
Entrega de los premios, el pasado 23 de diciembre
Jorge Meis
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Los actos del Día de Galicia organizados por el Concello de Ferrol serán este viernes, día 24, e incluirán una ofrenda floral en la plaza del Himno Galego, en Esteiro, con actuación previa del Real Coro Toxos e Froles a las 12.30 y, ya por la tarde, a las siete, el acto de presentación de las dos obras ganadoras de la vigésimo segunda edición del Premio Carvalho Calero, entregados el pasado mes de diciembre, como se recordará. 

Los ganadores fueron Francesco Martín Traficante Pérez en la categoría de Investigación lingüistica ou ensaio con ‘O galego lingua nacional… ou lingua autonómica?’, mientras que en la de Creación literaria el elegido fue Lourenço Álvarez con ‘O portão verde’. En ambos casos, las obras están publicadas por la editorial Laiovento. 

Los galardones en honor a Ricardo Carvalho Calero se convocaron en 2025 después de ocho años de ausencia. En este “retorno”, el certamen concitó el interés de 63 autores y autoras que se presentaron a una de las modalidades en que se divide el premio, dotado con 4.000 euros. 

La entrega de los galardones tuvo lugar el 23 de diciembre en el Jofre y contó con la presencia de la hija de Carvalho, María Victoria; el lingüista Xosé Martinho Montero Santalha, la exalumna del escritor, Delia Vázquez, y el concejal de Cultura, Ponte Far.

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