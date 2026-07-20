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Ferrol

Las obras para transformar la plaza de Galicia avanzan a buen ritmo en Ferrol

Fue el pasado 17 de julio cuando se retiró la fuente diseñada por Ricardo Segura Torrella

Redacción Ferrol
20/07/2026 21:42
Obras delante del Jofre
Los trabajos en la zona este lunes
Daniel Alexandre
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Los trabajos que están llamados a cambiar la estética de la plaza de Galicia, incluidos dentro del macroproyecto de ‘Abrir Ferrol al mar’ avanzan según lo previsto. 

Fue el pasado 17 de julio cuando se retiró la fuente diseñada en su momento por Ricardo Segura Torrella, que se volverá a ubicar en el espacio, pero en otro enclave distinto del que estaba.

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