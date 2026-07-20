Las obras para transformar la plaza de Galicia avanzan a buen ritmo en Ferrol

Los trabajos en la zona este lunes Daniel Alexandre

Los trabajos que están llamados a cambiar la estética de la plaza de Galicia, incluidos dentro del macroproyecto de ‘Abrir Ferrol al mar’ avanzan según lo previsto.

Fue el pasado 17 de julio cuando se retiró la fuente diseñada en su momento por Ricardo Segura Torrella, que se volverá a ubicar en el espacio, pero en otro enclave distinto del que estaba.