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Ferrol

La Policía Local anuncia dos nuevos cortes de viales este martes en Canido y A Magdalena

Afectarán a las calles durante varias horas

Redacción Ferrol
20/07/2026 21:49
Imagen de archivo de una calle del centro cortada por obras
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La Policía Local de Ferrol informa de dos nuevos cortes de tráfico para este martes. El primero, de 8.00 a 13.00, será en la calle Atocha y se debe a la descarga de materiales para una obra en el Cruceiro de Canido. 

El segundo, de 9.00 a 14.00 horas, afectará a la calle Méndez Núñez entre Sol y Rampa. En este caso, precisan desde el Concello, responde a una reparación.

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