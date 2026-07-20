La Policía Local anuncia dos nuevos cortes de viales este martes en Canido y A Magdalena

Imagen de archivo de una calle del centro cortada por obras AEIG

La Policía Local de Ferrol informa de dos nuevos cortes de tráfico para este martes. El primero, de 8.00 a 13.00, será en la calle Atocha y se debe a la descarga de materiales para una obra en el Cruceiro de Canido.

El segundo, de 9.00 a 14.00 horas, afectará a la calle Méndez Núñez entre Sol y Rampa. En este caso, precisan desde el Concello, responde a una reparación.