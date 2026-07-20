Ferrol
La Policía Local anuncia dos nuevos cortes de viales este martes en Canido y A Magdalena
Afectarán a las calles durante varias horas
La Policía Local de Ferrol informa de dos nuevos cortes de tráfico para este martes. El primero, de 8.00 a 13.00, será en la calle Atocha y se debe a la descarga de materiales para una obra en el Cruceiro de Canido.
El segundo, de 9.00 a 14.00 horas, afectará a la calle Méndez Núñez entre Sol y Rampa. En este caso, precisan desde el Concello, responde a una reparación.