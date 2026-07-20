La F-113 inicia una nueva fase constructiva en Navantia Ferrol con la puesta de quilla

Puesta de quilla de la F-113, este lunes, en el astillero ferrolano Navantia

En un acto discreto, con la única presencia de los responsables de Navantia y de su cliente, la Armada, tuvo lugar en el mediodía de este lunes la maniobra de puesta de quilla de la tercera F-110, la 'Menéndez de Avilés', en la grada número 2. Es un hito, apunta la compañía, que llega con siete meses de adelanto sobre el calendario pactado cuando se firmó la orden de ejecución de los buques, en 2019. Por parte de la Armada estuvieron presentes el director general de Armamento y Material, el almirante Aniceto Rosique; y el almirante jefe del Estado Mayor de la Armada, Antonio Piñeiro.

Los representantes del grupo naval subrayaron la "buena marcha" del programa, que ya tiene, explicó el director del astillero y del Negocio de Fragatas y Buques de Intervención, Eduardo Dobarro, cuatro unidades en diferentes fases. La F-111 ('Bonifaz'), que se botó en septiembre pasado, está a flote en el muelle 10, donde se están instalando los principales sistemas antes del inicio de las pruebas de mar. La F-112 ('Roger de Lauria') se encuentra en la grada número 3 y ya ha completado su estructura principal, con el montaje del bloque de proa, con la botadura prevista "para después del verano", probablemente en octubre. Y, por último, de la F-114 ('Luis de Córdova') ya se están fabricando partes en la Fábrica Digital de Bloques.

El presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, destacó que el programa "demuestra la vanguardia a la que está Navantia en el ámbito de las fragatas, con una clara vocación tecnológica disruptiva y de exportación de nuestros productos". "Pensamos que tenemos la mejor fragata", añadió, "gracias, primero, al esfuerzo y la colaboración que existe entre el Ministerio de Defensa, la Armada y Navantia, y, segundo, a la plantilla, a los trabajadores de la casa y a toda la industria colaboradora que nos ayuda a desarrollar los proyectos en tiempo, en forma y ajustado al presupuesto". Además, resaltó la importancia en el hecho de que se estén cumpliendo con antelación los plazos de las inversiones, como la Fábrica Digital de Bloques y el COEX Digital Twin. "Es un momento de felicidad, de continuidad en el proyecto que va a ir viendo cómo se desarrollan los hitos del programa" y que situarán a Navantia en "una posición de liderazgo internacional" en esta clase de buques.

Por su parte, el presidente del comité, Carlos Díaz, quiso agradecer al cliente, la Armada, la confianza depositada en el astillero ferrolano, concretamente a la ministra de Defensa, Margarita Robles, por "decidir que se desenvolva aquí este programa tan ambicioso". "Sempre fomos quen de cumprir co cliente, e iso é grazas á capacidade do capital humano que temos. Navantia Ferrol é unha aposta segura", señaló.

En esa línea, y teniendo en cuenta que "estamos case no pico de emprego", pidió a Defensa que valore la opción de "construír outras dúas fragatas máis" para "dar continuidade e estabilidade ao emprego".