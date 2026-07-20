La apuesta de Equiocio Ferrol por la integración sociolaboral da frutos junto al Patronato Concepción Arenal

Dos usuarios del taller recuperando unas herraduras para los trofeos Cedida

Equiocio Ferrol y el Patronato Concepción Arenal han renovado su acuerdo de colaboración de cara a la celebración de la 35ª edición del certamen, que tendrá lugar en la parroquia ferrolana de Covas entre los días 6 y 9 del próximo mes de agosto.

Este vínculo tiene como objetivo principal el de “unir forzas en favor da integración sociolaboral da comunidade migrante” a través de programas formativos y de inserción, explican. La directora del evento, Ana Pérez Lago, ha avanzado que la entidad será quien se encargue nuevamente de la elaboración de los ecotrofeos en sus talleres de carpintería y reciclaje.

Están ubicados en sus instalaciones y se ponen al servicio de la cita para “abrir unha nova porta ao mercado de traballo a homes e mulleres inmigrantes” usando palés viejos y herraduras usadas a los que dan una nueva vida, “apostando pola sostibilidade”.

Atención y conciliación

Además, el acuerdo contempla la contratación de personal técnico encargado de estar en el Punto Violeta de Equiocio Ferrol, un espacio seguro en el que sensibilizarán sobre violencias machistas y podrán atender a víctimas de cualquier tipo de agresión sexual o acoso, enumeran desde la organización.

Asimismo, el Patronato se encargará de los espacios de conciliación, guiando las actividades de ocio gratuitas dirigidas a menores de tres a 12 años que estarán activas en horario de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas.

Se trata, inciden los responsables del evento que se desarrolla en el campo de As Cabazas, de “ofrecer unha proposta para os máis pequenos e pequenas da casa e favorecer tamén o seguemento da competición por parte dos pais, nais e familias” con la tranquilidad de que están en buenas manos y pasándoselo en grande.

A mayores, la asociación tendrá un lugar en el espacio gastro, donde venderán pizzas solidarias para recaudar fondos que apoyen su labor, una iniciativa que tuvo ya muy buena acogida en años anteriores.

Equiocio Ferrol contará en esta 35ª edición con el patrocinio de la Xunta de Galicia, Diputación de A Coruña y el Concello de Ferrol, además de contar con la colaboración especial de Estrella Galicia, Gadis e Integral Motion. Asimismo, tendrán el respaldo del Campus Industrial (UDC), Deporte Galego, JRilo, Sogama, FHG, Pavo y la Comunidad de Montes de Covas-Esmelle.