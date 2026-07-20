Iam Rumbo acometerá las obras de mejora del complejo deportivo Javier Gómez Noya

La actuación tendrá un plazo de ejecución de tres meses Daniel Alexandre

La empresa cullederesa Iam Rumbo Instalaciones y Obras será finalmente la responsable de acometer las obras de mejora del complejo deportivo Javier Gómez Noya, en el barrio de Caranza. Así lo anunció este lunes el alcalde, José Manuel Rey, después de que la Xunta de Goberno Local (XGL) aprobase la adjudicación del proyecto por un importe de 454.780 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

Esta piscina, apuntó el regidor, “levaba moitos anos sen mantemento”, lo que ha generado un notable grado de deterioro, por lo que se ha diseñado un proyecto “ambicioso” para la reforma de las instalaciones. En este sentido, Rey Varela incidió en que uno de los puntos más destacables de la oferta presentada por la mencionada compañía es la ampliación hasta los seis años el plazo de garantía de los trabajos, un lustro por encima del mínimo establecido en el pliego.

En cuanto a las mejoras que se acometerán en el complejo, el alcalde recordó que renovará la bomba de calor para mantener una buena temperatura en el agua al tiempo que se asegura la eficiencia energética; se instalará un sistema automático de dosificación química; se reformarán los aseos y los vestuarios; se mejorará la impermeabilización de la cubierta y se cambiará la iluminación por otra LED, entre otras.