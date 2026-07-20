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Ferrol

Ferrol se incorpora a la plataforma Resgal de comunicaciones en situaciones de emergencia

La XGL también dio luz verde a la firma de un convenio para avanzar en la administración digital

J. Guzmán
J. Guzmán
20/07/2026 19:06
El convenio busca mejorar la interoperatividad con medios provinciales y autonómicos
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La Xunta de Goberno Local (XGL), en su sesión de hoy lunes, dio luz verde a dos convenios de colaboración para la mejora de la gestión municipal tanto en situaciones de emergencia como a la hora de prestar servicios a la ciudadanía.

Por una parte, el Concello se unirá a la Rede Dixital de Emerxencias e Seguridade de Galicia (Resgal), una plataforma impulsada por la Xunta, Retegal y la Amtega de cara a integrar las comunicaciones críticas de la comunidad autónoma para ofrecer así una respuesta coordinada y efectiva a toda clase de coyunturas. A este respecto, el alcalde, José Manuel Rey, apuntó durante el anuncio del acuerdo que este sistema es “especialmente necesario” en Ferrol dadas sus características socioeconómicas –es el núcleo urbano principal de la comarca, además de contar con importantes infraestructuras industriales y militares– y por la realización habitual de eventos multitudinarios.

Por otro lado, el Consistorio mejorará su funcionamiento y organización interna gracias a un convenio que rubricará con el gobierno gallego y la Fegamp para la mejora de la administración digital. En este caso, el pacto busca “a compartición de plataformas, infraestruturas, recursos e servizos”, lo que permitirá “optimizar” los medios públicos y una tramitación más efectiva. Asimismo, el acuerdo también permite la adhesión municipal al sistema autonómico de contratación centralizada “para determinados servizos tecnológicos”, lo que garantiza la interoperatividad de recursos.

Deportes

La XGL también aprobó en esta sesión un nuevo paquete de ayudas destinadas a impulsar la práctica deportiva. Este lote, de este modo, incluye una subvención de 15.000 euros al Círculo Ferrolán de Xadrez para la celebración de un campeonato internacional; 10.000 para BTT Esmelle para la organización de varios eventos de esta disciplina; 8.500 euros para la Federación Galega de Baloncesto; 6.500 al Club Marina Ferrol para la próxima edición del “Memorial Juan Varela”; y 5.000 euros para sufragar los equipos senior de la Basket School Ferrol.

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