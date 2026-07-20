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Ferrol

El patrullero ‘Arnomendi’ acaba su despliegue de vigilancia en la campaña costera del bonito

Salió de A Graña el pasado 6 de julio para iniciar el operativo

Redacción Ferrol
20/07/2026 21:53
El 'Arnomendi', en imagen de archivo del pasado mes de mayo, cuando se ejercitaba con el helicóptero de Gardacostas
El 'Arnomendi', en imagen de archivo del pasado mes de mayo, cuando se ejercitaba con el helicóptero de Gardacostas
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El patrullero de altura ‘Arnomendi’, con base en el Arsenal de Ferrol, acaba de completar las tareas de vigilancia e inspección en la mar que desarrolló en el marco del Plan Parcial de la Secretaría General de Pesca de este año 2026, explican desde la Armada. 

En concreto, desde su salida del muelle sur de la Estación Naval de A Graña (Esengra) el pasado 6 de julio, inició un periodo de supervisión en las regiones pesqueras de la cornisa cantábrica, la costa gallega y el Atlántico, llevando a cabo misiones de verificación de la presencia de buques nacionales y de otros estados miembros autorizados en la zona. 

Asimismo, el ‘Arnomendi’ inspeccionó las capturas, revisó las artes de pesca utilizadas, y vigiló las vedas y las actividades de la flota pesquera para garantizar “la aplicación uniforme y eficaz de las medidas de conservación y control”, inciden. 

No obstante, todas estas tareas se han ido compaginando con diferentes ejercicios para mantener el adiestramiento de la dotación, incluyendo tiro o maniobra. 

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