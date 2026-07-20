El Patronato de Protección a la Mujer centra el estreno del mes en el teatro Colón

El estreno de 'Non precisamos perdoar' abrrotó la Agrupación Instrutiva de Caamouco Cedida

El próximo jueves 30 se representará sobre el escenario del Colón de A Coruña, ‘Non precisamos perdoar’, una obra dirigida por Eugenia Sanmartín y Ángel Simón que pone en escena al Patronato de Protección a la Mujer, con la financiación del Instituto de las Mujeres dependiente del Ministerio de Igualdad, y con el Premio Luísa Villalta 2025. A través de este enlace a la web de Ataquilla se pueden conseguir las entradas anticipadas para esta pieza que se estrenará en su versión de gran formato, después de haberse exhibido por primera vez en el centro social de la Agrupación Instrutiva de Caamouco, demostrando que “o teatro é un recurso que pode dar moito de si”.

La primera chispa que dio pie a esta propuesta surgió, precisamente, en el seno del grupo aficionado vinculado a esta asociación de Redes, A Tenencia Teatro, dirigido por Eugenia Sanmartín y que este año acaba de cumplir 10 años de trayectoria. “A través dunha alumna, Beatriz Meilán, coñezo a Belén López Cillero”, rememora, referenciando a la investigadora que firma el libro ‘Nacionalcatolicismo y patriarcado: El Patronato de Protección a la Mujer y su junta provincial coruñesa’, también con una publicación posterior en galego bajo el título de ‘Por que ninguén falou delas?’.

“Ela tiña moita gana de que se fixera unha obra de teatro”, señala la directora, y que esta coincidiera con la exposición que permanecerá en la Casa Museo Casares Quiroga de A Coruña hasta el día 1 de agosto, alrededor de este tema. “É unha sorpresa maiúscula darte de conta de canta xente non coñece o Patronato e canta xente, de repente llo contas e di, ‘¡Ai! Elvirita estuvo con las monjitas… ¡claro, pobre!’”, expresa, destacando el inmenso número de mujeres que pasaron por esta institución pública.

A pesar de que el objetivo de este proyecto no es documental, sí fue necesario sumergirse en toda la información que consiguieron al respecto, “mesmo aínda que non estivésemos de acordo co tratamento”. Por ejemplo, revisaron los cientos de páginas de la primera tesis realizada sobre este asunto, de Carmen Guillén, doctora en Historia Contemporánea, y los relatos que ofrece Consuelo García del Cid, escritora y activista víctima del internamiento contra su voluntad, con quien llegaron a mantener un encuentro, además de con otras voces relacionadas como las de Loli Benito, Paca Blanco o Salomé Pradas.

Detrás de todo

Eugenia Sanmartín y Ángel Simón firman tanto la dramaturgia como la dirección, y este último también forma parte del elenco junto a Cristina Moreira y Sonia Ruiz Parra. Del espacio escénico se ocupa Helga Méndez y de la iluminación As Dúas e Punto, “empresa pequena e feminina, buscando tamén esa forza de moita muller no equipo”, apunta la directora. Además, en la lista figura el dúo Barahúnda, integrado por Helena de Alfonso y José Lara Gruñeiro, que “teñen unha traxectoria en música tradicional de toda a península” y con los que la directora compartió el proyecto ‘Coplas Analfabetas’, firmando la composición original que ambienta esta producción.

Quizás alguien atribuya al destino que, en la misma semana en que todo surgió, “aparéceme a publicación (bendito algoritmo nese momento!) das subvencións do Instituto de las Mujeres” destinada a la creación artística alrededor de temáticas en pro de la igualdad de género, explica Sanmartín. “Entón, lieime a manta á cabeza por primeira vez na miña vida”, dejando de lado otros proyectos para hacer este posible, solicitando después el Premio Luísa Villalta que convoca la Diputación de A Coruña y triunfando en ambas candidaturas.

La primera muestra del resultado tuvo lugar el pasado mes de marzo en Redes, con la presencia de la diputada de Cultura, Sol Agra, y llenando la capacidad de la sala en la que se representó una de las modalidades de esta producción. Así, este mes se llevará al teatro Colón un formato con “bastante cambio” con respecto a la anterior representación, pensado para espacios con dotación técnica. En relación con esto, Eugenia Sanmartín valoró la colaboración del Padroado da Cultura de Narón a la hora de ceder sus instalaciones para la semana previa de ensayos.

Institución

El Patronato de Protección a la Mujer disponía de toda una red de reformatorios que funcionaron entre 1941 y 1985, en los que se registraron infinidad de maltratos y una conexión directa con la trama de bebés robados. “O último foi construído no 1982 en Tenerife, centros de observación e clasificación onde levaban ás mulleres e lles miraban se eran completas ou incompletas”, señala Eugenia Sanmatín, refiriéndose a aquellas que eran acusadas por distanciarse de la moral imperante, ya fuera por “un embarazo a destempo” o simplemente ser vista con chicos, con la peor parte para las que tenían menos recursos.

“En Irlanda pasou exactamente o mesmo”, comenta, recordando la película documental ‘Las hermanas de la Magdalena’. En este caso, sí se llevó a cabo “unha reparación, recoñecemento das vítimas e indemnizacións; e o fixo o Estado, non a Igrexa”. Y conectando este aspecto con el título ‘Non precisamos perdoar’, la directora refirió el hecho de que “en xullo do ano pasado, a Confer [Confederación Española de Religiosos] fixo un acto de petición de perdón ás vítimas”, que estas rechazaron con una fuerte protesta al instante.

Así, la directora resalta el mensaje de fondo de “como é posible chegar a tal punto de barbarie e de sadismo disfrazado de decencia”, que se concreta lanzando a los espectadores una pregunta para que lleven consigo a casa: “que é o que se precisa? que precisa alguén que pasa por isto para a súa reparación e que precisa a sociedade, calquera na que algo así sucede”.