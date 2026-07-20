El Concello prevé que unas 20.000 personas acudirán a las playas para ver el eclipse

El Puesto de Mando Avanzado (PMA) estará en Doniños Jorge Meis

Tras la final de la Copa del Mundo de Fútbol, el eclipse solar del próximo 12 de agosto será el siguiente gran evento multitudinario que se vivirá en la ciudad naval. Así, ante la previsión de que unas 20.000 personas disfruten de esta cita astronómica en uno de los cuatro emplazamientos estratégicos habilitados por el Concello para tal fin –las playas de Doniños, San Xurxo, Esmelle y Covas–, el gobierno local detalló este lunes su dispositivo especial para tan señalada fecha.

“Ferrol é un dos escenarios privilexiados para poder ver este fenómeno, polo que teremos miles de persoas na nosa cidade”, afirmó el alcalde, José Manuel Rey, explicando que se está trabajando de forma coordinada con la Subdelegación del Gobierno en A Coruña y la Consellería de Presidencia “para garantir que algo tan extraordinario se convirta nun momento ilusionante, adoptando todas as medidas de seguridade necesarias”. En este sentido, el regidor hizo hincapié en la prevención como eje fundamental para evitar riesgos, motivo por el cual se ha diseñado este plan, además de establecerse los señalados emplazamientos como lugares recomendados para observar el eclipse solar.

Y es que, como apuntó Rey Varela, se estima que unas 5.000 personas se desplazarán a cada uno de los cuatro arenales, lo que hace necesaria, además, una ordenación del tráfico rodado específica para esa jornada. A este respecto, el alcalde apuntó que el del 12 de agosto será el primero de una serie de eventos astronómicos similares hasta el año 2028, pero que tras ello no volverá a vivirse otro oscurecimiento completo hasta 2053, bromeando con que, por ello, “ben compensa facer un plan extraordinario”.

Operativo ferrolano

Según los “cálculos astronómicos” previstos para el término municipal, relató José Manuel Rey, el fenómeno en sí comenzará a las 19.30 horas, si bien “a fase de totalidade”, es decir, cuando la luna cubra íntegramente el sol, tendrá una duración de dos minutos, entre las 20.27 y las 20.29, y finalizará en torno a las 21.21. Esta franja horaria es precisamente la que limita los puntos de observación, dado que será un momento en el que el astro se encontrará muy próximo al horizonte.

En cualquier caso, la presencia de la Policía Local se reforzará en estos lugares durante todo el día, aún cuando el Plan de Emerxencias Municipal (PEMU), en fase de alerta, no se activará hasta las dos de la tarde. Los efectivos ferrolanos, apuntó el alcalde, actuarán de forma unitaria con la Policía Nacional, Guardia Civil y los servicios de emergencias. De este modo, se constituirá un Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal) y se instalará un Puesto de Mando Avanzado (PMA) en la playa de Doniños, que permitirá la organización de las unidades desplegadas tanto en este arenal como en el de San Xurxo.

“Segundo os expertos do noso Concello, esas praias son as máis válidas para permitir a tanta poboación como se espera”, apuntó el regidor, incidiendo en que, si bien muchos ferrolanos tienen ya elegida “a súa ubicación persoal”, también se espera un gran flujo de visitantes –recordando, al mismo tiempo, que los establecimientos hoteleros de la ciudad están ya completos para dicha jornada–.

Tráfico rodado

En cuanto a las medidas extraordinarias para reordenar la circulación en esta fecha, desde el Concello se detalló que se establecerán en los entornos de los arenales de Doniños, San Xurxo y Covas, dado que es donde se espera una mayor concentración de personas. Así, el acceso a la primera de estas playas se hará desde la DP-3607, a través de Vila da Area, mientras que la salida será por O Vilar y el campo de tiro. En el caso de San Xurxo, la entrada y salida será por esta misma carretera provincial, si bien el plan de tráfico prohibirá el estacionamiento a partir de la intersección frente al establecimiento Orixe, dado que no permitiría la circulación en ambos sentidos.

En Ponzos-Santa Comba, por otro lado, el acceso se realizará por la calzada asfaltada, al tiempo que el de salida será “polas zonas terrizas”. Para el arenal de Penencia, la entrada habilitada será por el camino Aldea Fontá, y el de salida por la pista que rodea el lago, que pasará a ser de única dirección hasta el núcleo de Fonte Fontá, lo que permitirá conectar con la DP-3608. Asimismo, por esta última carretera provincial se canalizará el tráfico que abandona las áreas de A Cabana, A Graña, San Felipe, San Cristovo y Cariño. Finalmente, por seguridad, durante todo el día se cerrará el acceso de vehículos a los cabos Prior y Prioriño —salvo para los vecinos y unidades de emergencia–.

Plan especial en Valdoviño

El gobierno local valdoviñés también dio a conocer esta tarde su dispositivo extraordinario para el evento, señalando, no obstante, que teniendo en cuenta las características del territorio –con 25 kilómetros de costa y 17 playas–, resultaría “problemático definir zonas específicas de observación ou de exclusión”. Es por ello que su plan especial, que ya ha sido remitido a las autoridades competentes, se centra en fijar “unha serie de recomendacións, indicacións e mesmo prohibicións” para disfrutar de la cita con total seguridad.

De esta forma, la primera medida que se ha adoptado, dada la “afluencia masiva” que se espera en los arenales, es la restricción del baño salvo en zonas expresamente delimitadas. De igual modo, se recomienda el uso del transporte público para llegar hasta el municipio, pero de emplearse el vehículo privado, se recuerda que no estará permitido aparcar fuera de las áreas especialmente destinadas para ello –“e moito menos nas beiras das estradas cando carecen de espazo para o aparcamento”–, que en el caso de los medios de mayor tamaño, como camiones, furgonetas, autobuses o ‘campers’ estará limitado al entorno de las carreteras AC-566 y AC-116.

Asimismo, se restringirá el acceso de vehículos a determinados puntos del ayuntamiento, como las baterías de Campelo, el faro de Punta Frouxeira, las pistas que dan acceso a espacios costeros como Porto Carrizo, O Baleo o Punta Chirlateira, o la carretera litoral entre A Ladeira y Marnela o entre O Baleo y A Veiga. En cuanto al tránsito peatonal, se prohibe acercarse a las zonas de acantilados, si bien sí se podrá acceder a los mencionados puntos a pie –salvo las antiguas instalaciones castrenses o las situadas a los pies del mencionado faro–, pero únicamente a través de los caminos ya existentes.