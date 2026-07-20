El Concello aporta 4.000 euros al ICA para financiar un proyecto contra la violencia machista

Imagen de archivo de una charla en la Casa da Muller Daniel Alexandre

La Xunta de Goberno Local del Concello de Ferrol aprobó ayer la concesión de una subvención de 4.000 euros para el Ilustre Colexio de Avogados (ICA) de la ciudad con la que financiarán un programa informativo destinado al alumnado de centros educativos.

Se trata de una iniciativa en la que participaron el pasado año un total de 16 colegios e institutos, permitiendo desarrollar sesiones formativas sobre igualdad, prevención de la violencia de género, delitos sexuales y riesgos asociados al uso de las redes sociales, “ofrecendo ferramentas para identificar situacións de violencia, promover relacións baseadas no respecto e facer un uso responsable das novas tecnoloxías”, enumeran desde el Consistorio ferrolano.

“As administracións temos a responsabilidade de impulsar políticas preventivas que cheguen ás novas xeracións porque educar en igualdade é a mellor ferramenta para construír unha sociedade libre de violencia”, dijo sobre este respaldo el alcalde, José Manuel Rey Varela, valorando la importancia de actuar en edades tempranas porque, incidió, “o camiño para erradicar esta lacra é a prevención primaria: educar no respeto, na igualdade e na convivencia”.