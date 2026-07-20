Celebración casi sin incidentes en Ferrol, donde se desplegó un operativo de seguridad sin precedentes

Celebración gol de la selección española Daniel Alexandre

Los triunfos, cuando se sufren, se disfrutan más. Y eso es justamente lo que pasó este domingo, cuando sonó el pitido final de la prórroga de un partido que mereció llevarse España desde sus primeros compases. Pero la alegría no llegó hasta el minuto 106, cuando Ferrán Torres hizo soñar a todo un país.

Con todo, en Ferrolterra, donde se multiplicaron las pantallas en las plazas y en los bares, nunca se perdió la esperanza. Y la felicidad brotó, inmensa, cuando el colegiado dijo que se había acabado, que España era de nuevo campeona del mundo después de 16 años. Entonces, se esparció la fiesta en la ciudad naval y el resto de municipios, por todas las calles y los locales abiertos, que prolongaron su jornada hasta bien entrada la madrugada como si hoy no fuese lunes.

La mayoría de quienes llenaron la plaza de España no habían nacido cuando en 2010 ese mismo espacio sirvió de escenario para ver aquella final contra Holanda que dejó la primera estrella bordada para la Selección. Menores enfundados en camisetas y banderas, con las caras pintadas, dispuestos a vivir un momento que no se les olvidará en la vida.

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“Tenemos todo preparado para apoyar a la Selección. Hoy no solamente juega un equipo, hoy todos los españoles, desde todos los puntos, apoyamos a los nuestros. ¡A por todas!”, dijo el alcalde, José Manuel Rey Varela, después de asistir en los minutos previos a la reunión en el Posto de Mando Avanzado que se instaló en la Oficina de Turismo.

Gran despliegue

La concejala de Seguridad, Pamen Pieltain, y el equipo de su negociado empezaron a trabajar sobre el terreno a las 16.00 horas del domingo. Explicaba a este periódico, antes de comenzar el partido, pero ya con la plaza a rebosar, que decidieron llevar a cabo la convocatoria al ver “cómo estaba la gente de animada”, con la previsión de que serían unas 6.000 personas las que acudiesen a ver la final en la pantalla de seis metros por cuatro que se instaló al comienzo de la carretera de Castilla, sobre el túnel.

Reconocía la edila que el despliegue de seguridad había sido un reto. “Estamos muy agradecidos a la Policía Local, que ha hecho un esfuerzo para reforzar los efectivos del turno, y también a la Nacional porque igualmente hemos obtenido de ellos una respuesta fuerte”, valoraba Pieltain, enumerando que, a mayores de los agentes que ya estaban designados previamente, entre municipales, nacionales, antidisturbios de la UIP de A Coruña y el voluntariado de Protección Civil se sumaron unas 25 personas más al operativo, siendo unas 60 en total.

Asimismo, contaban con la dotación de Bomberos y, a mayores del Posto de Mando Avanzado, se levantó un pequeño hospital de campaña: “Está prevenido el 061, con lo que, si pasase algo, podría derivarse directamente en camilla al ambulatorio”, añadió la concejala. Se contrató, igualmente, por parte del Concello un equipo de seguridad de seis personas que fue el encargado de revisar que quien accediese al espacio por las dos entradas habilitadas lo hiciese sin objetos peligrosos.

“Pueden pasar cosas siempre, pero la idea es minimizar los riesgos y ofrecer una respuesta rápida”, concluyó Pamen Pieltain, quien se atrevió a predecir un 2-0 para España que se pasó por muy poco.

Altercado en El Callao

Confirmado por parte del Concello que no se registraron incidentes en el perímetro de la plaza de España, sí hubo momentos de tensión en el entorno de El Callao, hacia donde se desplazó parte de la afición con España ya campeona del mundo.

Allí, denuncia una afectada que había bajado en torno a las 00.00 horas para “ver el ambiente” de la celebración, la gente que se agolpaba a ambos lados de la calle empezó a zarandearles el vehículo en el que circulaban a ella y a otros conductores. “Fue intimidante cómo movían los coches y cómo nos grabaron”, lamenta.

Asegura que “salimos de allí temblando, fue una sensación horrible” y que al pasar por la plaza de España avisaron de lo sucedido a la Policía Local, que desplazó varias patrullas a la zona para cortar el tráfico mientras trataron de dispersar a los aficionados.