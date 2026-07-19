La Xunta promueve una formación flexible adaptada a las necesidades de las empresas

Operarios limpian un monte Cedida

Galicia avanza hacia un modelo de formación más flexible, especializado y conectado con la realidad económica de cada territorio, frente a esquemas más rígidos. Lo hace mediante programas de la Xunta diseñados directamente con los sectores estratégicos y con las empresas.

Para lograr este objetivo, el Gobierno gallego ha firmado dos convenios de colaboración con la Fundación Laboral de la Construcción y con la Mancomunidad de Montes de Vigo (se prevé replicar próximamente con otros sectores) para desarrollar proyectos que permitan avanzar en esta estrategia.

En el caso del referente al sector de la construcción, la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración impulsa un programa novedoso que combina formación teórico-práctica en empresas del sector con actuaciones de mejora de espacios y dotaciones públicas de interés comunitario, favoreciendo también la posterior inserción laboral de las personas participantes en las propias empresas.

Este convenio cuenta con una inversión autonómica de 1.890.208 euros entre 2026 y 2027 y se ejecutará a lo largo de nueve meses en los concellos de Arteixo, O Carballiño, Sanxenxo y Santiago de Compostela con la participación de un total de 80 personas desempleadas, 20 en cada uno de los municipios seleccionados.

El programa empieza ahora en verano y se desarrollará a lo largo de nueve meses, combinando formación teórica y, principalmente, práctica en el ámbito de las familias profesionales de edificación y obra civil, en tareas de demolición, revestimiento, tabiquería o pavimentación, entre otras.

La iniciativa, destaca la Consellería de Emprego, apuesta por un “modelo formativo más flexible y especializado”, no vinculado a un itinerario reglado, sino conectado con la actividad real que desarrollará el alumnado en las empresas.

Limpieza

El convenio con la Mancomunidad de Montes de Vigo también se enmarca en ese modelo de gestión de los programas mixtos de formación y empleo. En este caso, la inversión autonómica alcanza los 364.500 euros y busca desarrollar un programa orientado a la prevención y recuperación de terrenos afectados por los incendios en los montes periurbanos de Vigo.

Este proyecto, que ya está en marcha, beneficia a 15 personas desempleadas, se prolongará durante nueve meses e impulsará la formación teórica y principalmente práctica en el ámbito de las familias profesionales agraria y de seguridad y medio ambiente.

El secretario técnico y director de este programa, Xosé Antón Fernández, explica que estos montes tienen la “característica” de ser de tipo periurbano al estar muy próximos a la propia ciudad y que tienen un “uso social”, no productivo. Esta situación hace que fuese necesario “formar persoal” que “comprenda a lóxica” deste ecosistema. “Había que formar aos peóns en temas recreativos, parques forestais...”, comenta. Además, afirma que se da la circunstancia de que estos montes reciben cerca de 200.000 visitantes al año por ser un “refuxio climático” para las altas temperaturas.

Por otra parte, Fernández indica que con esta iniciativa también se formará a los técnicos en luchas contra especies invasoras que suelen aparecer en esta zona.

Una vez completado el programa, el convenio fija como objetivo específico que la Mancomunidad de Montes de Vigo logre que el 20% del alumnado-trabajador participante formalice, en el plazo máximo de dos meses, un contrato de trabajo durante un mínimo de tres meses a jornada completa, en ocupaciones relacionadas con las materias impartidas y en el ámbito territorial de Galicia.

De hecho, la Mancomunidad también percibirá un incentivo de 1.500 euros por cada inserción laboral, tras un proceso de asesoramiento por su parte que contemplará la prospección de empresas y, a mayores de la orientación hacia el trabajo por cuenta ajena, la posibilidad del emprendimiento en beneficio de la consolidación de actividad económica en la comunidad, según informa el Ejecutivo autonómico.

La Consellería de Emprego pone en valor que la Mancomunidad de Montes de Vigo cuenta con experiencia acreditada en programas de formación y empleo dirigidos a mejorar la cualificación y oportunidades de las personas desempleadas.