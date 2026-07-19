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Ferrol

Nuevo corte de tráfico de la calle de la Iglesia entre Concepción Arenal y Tierra

La manzana estará cerrada al paso de vehículos entre las 9.00 y las 14.00 horas de este lunes

Redacción Ferrol
19/07/2026 17:44
Cartel corte en Rúa Iglesia
Las calle de la Iglesia estará cortada en una manzana
Daniel Alexandre
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La realización de obras en la fachada de un edificio obliga al Concello a proceder al cierre de la calle de la Iglesia en el tramo entre Concepción Arenal y Tierra en la mañana de este lunes, día 20, desde las 9.00 a las 14.00 horas. 

El Concello, no obstante, recuerda que los vehículos podrán subir igual por Concepción Arenal y bajar por Tierra.

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