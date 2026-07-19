Mato se impone por un estrecho margen y será el candidato del PSOE a la Alcaldía de Ferrol

Mato será el candidato del PSOE Daniel Alexandre

Ángel Mato volverá a ser el candidato del PSdeG-PSOE a la Alcaldía de Ferrol en los comicios locales de mayo de 2027. El exalcalde y portavoz del grupo municipal consiguió 163 apoyos de los 363 militantes con derecho a voto. Finalmente depositaron su papeleta en la urna 308 personas. Eva Martínez, que actualmente es la directora del gabinete de la Secretaría de Estado de Migraciones, consiguió 142. Hubo dos votos en blanco y un nulo.

Con este resultado, Mato es el tercer candidato confirmado a la Alcaldía de Ferrol. El primero fue el diputado autonómico Mon Fernández, que encabezará la lista del BNG en sustitución de Iván Rivas, candidato de la formación nacionalista en 2015, 2019 y 2023. El segundo, que fue ratificado el pasado viernes, es el alcalde, José Manuel Rey Varela, que, como en 2015, optará a la reelección.