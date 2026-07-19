Más Cuidados se despide de Mougá celebrando las buenas cifras de acogida

Este sábado se celebró la úlima 'candaina' organizada por la empresa junto a la asociación NaronKan Daniel Alexandre

La empresa Más Cuidados Multiservicio, responsable de la gestión del refugio de animales de Mougá desde el año 2022, se despide de este recurso supramunicipal con la satisfacción de una labor bien hecha y la perspectiva que ofrecen cuatro años de trabajo para mejorar un servicio esencial. Y es que, tras varios meses de parálisis en un limbo administrativo, la Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol acaba de resolver el procedimiento para la renovación de esta prestación.

Como se recordará, el organismo licitó el encargo el pasado 2025 bajo un presupuesto de 1.653.013 euros –sin impuestos– para un período de cuatro años, quedando desierto. Ante este resultado, se retomó el concurso actualizando la dotación económica, que en este caso aumentaba hasta los 1.994.213, pero el resultado fue idéntico. Así, en enero de 2026, apenas unos días después de declararse el desistimiento en el concurso, se relanzó por tercera vez, en esta ocasión por la vía de urgencia pero sin modificaciones, siendo adjudicado a finales de junio –la Plataforma de Contratación del Estado aún lo refleja como en fase de evaluación, pero incluye el acta del pleno en el que se acordó otorgárselo a Servizos Galegos de Lacería, Servigal–.

Resolución

“Nos vamos tristes porque esto se acaba. Es una etapa que se cierra, pero también contentos por el trabajo realizado, porque al final, creo que hemos conseguido cambiar muchas cosas aquí en la comarca”, afirma Yadira Tenreiro, responsable de Más Cuidados y presidenta de AJE Ferrolterra. En este sentido, la profesional señala que una de las cosas que les da “más pena” a ella y a su equipo es el separarse de los trabajadores de las instalaciones, que serán subrogados por la nueva empresa, calificándolos de “buenísimos, de lo mejor que hay en Galicia”. “Incluso cuando vino la conselleira [Ángeles Vázquez, titular de Medio Ambiente] a anunciar una subvención para fomentar la adopción, dijo que era el centro mejor gestionado de toda la comunidad”, asegura.

Lamentablemente, afirma Tenreiro, la valoración económica tuvo finalmente más peso que la técnica en la resolución del procedimiento, por lo que la firma coruñesa tomará el relevo a la ferrolana en una fecha aún por determinar. “Llevábamos una propuesta muy buena, que obtuvo un 42,75 sobre 49 en esa valoración frente a los 28 puntos de la otra compañía (…), pero evidentemente era más costosa”, explica la responsable. En cualquier caso, la profesional se queda con la experiencia, “el aprendizaje” de estos cuatro años, además de los resultados obtenidos. “Decidí crear Más Cuidados en su momento porque sabía que iba a salir la oportunidad de Mougá, y creía que las cosas para poder cambiarlas hay que cambiarlas desde dentro”, como, a su juicio, así ha sido.

Valoración

“Al final estamos hablando de que en el año 2026 hemos dado 300 adopciones. Prácticamente ningún centro puede llegar a esas cifras con la cantidad de recogidas que tenemos nosotros”, apunta la profesional, explicando que incluso se estaban “exportando” mascotas, es decir, gestionando acogidas aun fuera de Galicia. “Al final se había llegado a un nivel de bienestar del que realmente estamos muy orgullosos”, concluye.

En cuanto a las cifras, Yadira Tenreiro apunta que, durante el primer semestre del año, 121 canes han encontrado un nuevo hogar, una cifra muy elevada teniendo en cuenta que en este mismo período se recogieron 343 animales –113 perros y 230 gatos–, además de atenderse a 604 felinos de las diferentes colonias del término municipal. Destaca también que la estancia media de las mascotas en el refugio es de 30 días y que más del 90% de los animales identificados fueron recuperados por sus familias sin necesidad de trasladarlos a las instalaciones mancomunadas. “Mientras los últimos datos nacionales vuelven a alertar de un incremento de los abandonos durante el verano, el refugio de animales de Mougá mantiene un buen ritmo de adopciones, una tendencia que vuelve a consolidarse también durante los meses estivales”, señala.

Asimismo, aprovechando la ocasión, la gerente de Más Cuidados incidió en la importancia de que todas las mascotas cuenten con el microchip, no solo porque es obligatorio –las multas por no tenerlo son de un mínimo de 500 euros–, sino porque también facilita su identificación y devolución a sus titulares. “Esta recomendación cobra especial importancia durante el verano, porque las tormentas o la pirotecnia de las fiestas y romerías pueden provocar conductas escapistas”, advierte.

El Futuro

Por último, sobre qué depara el futuro para esta compañía ferrolana, Yadira Tenreiro avanza que la empresa ya ha sido propuesta para la adjudicación del refugio de animales del municipio de Mieres, en el Principado de Asturias. “Nos vamos a tierras asturianas, porque cuando salió la nueva licitación de Mougá también preparé otras propuestas”, explica, asegurando que salir de Galicia “es otra forma de seguir aprendiendo”. “Nos gusta ver las cosas en clave positiva”, apunta la empresaria, afirmando que, si bien siempre da pena dejar atrás todo lo construido, están “muy contentos” de dar este nuevo paso profesional.