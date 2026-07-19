Mario Balsa, oncólogo ferrolano: “La mejor herramienta contra el cáncer es el conocimiento y el peor enemigo, la desinformación”

Balsa, esta semana en la alameda de Suanzes Emilio Cortizas

Hace algo más de seis años, en plena pandemia, Mario Balsa –Ferrol, 1996– era alumno de sexto curso del grado de Medicina en la Universidad de Girona. La gravedad de la situación llevó a muchos estudiantes a comenzar a trabajar en aquellas circunstancias, un aprendizaje difícil de olvidar. Hoy, Balsa es médico oncólogo especialista en cáncer de piel y está a punto de incorporarse al hospital Clínic de Barcelona.

Aquella época fue complicada y, al mismo tiempo, una prueba de fuego para toda una generación de estudiantes...

Sí. Yo estaba acabando la carrera –sexto curso– y, como era una crisis sanitaria, nos llamaron a los estudiantes. Estuve todo ese año trabajando y, cuando acabé, hice el MIR. Entonces lo que tenía muy claro es que quería hacer oncología. No tenía ninguna duda. Es cierto que cuando entré en la carrera pensaba en ser neurocirujano, pero decidí cambiar.

Detrás de las elecciones suele haber un motivo muy poderoso o que afecta de manera muy directa. ¿Fue su caso?

Había pasado por un caso cercano a la familia con cáncer, y eso me marcó mucho. Después, cuando lo descubrí en el hospital, me enganchó y pensé: esto es lo que me gusta a mí porque combina la parte humana con la medicina, estar tan cerca de los pacientes, tener un seguimiento muy a largo plazo y crear ese vínculo con ellos. Eso unido a la biología, la inmunoterapia y los nuevos tratamientos.

Oncología es el área de la medicina en la que hay más desarrollo de fármacos, algo que me parece muy interesante también y lo que me llevó a decantarme por esta especialidad. Hice la residencia en el hospital de Bellvitge, que está asociado al Instituto Catalán de Oncología, un referente del cáncer en toda España, y ahora me voy al Clínic.

Estos cinco años han sido muy movidos, muchísimo. Es una especialidad muy larga, muy dura por la parte emocional, muy enriquecedora, y yo lo que buscaba era realmente ayudar y notar que el impacto de lo que hago tiene un significado en la vida de otra persona. Lo he experimentado y, pese a todo lo que conlleva, estoy muy contento de haber escogido esta carrera y la volvería a escoger otra vez.

¿Hay mucha formación emocional y mental para afrontar el día a día en esta especialidad?

Yo, sobre todo los dos primeros años, lloraba cada día en el hospital. Y, de hecho, tuve una reunión con una oncóloga que me dijo “plantéate si esto es lo que quieres, porque realmente lo estás pasando muy mal”. Al principio, los problemas del hospital me los llevaba a casa, pero acabas haciendo una coraza. No sé muy bien cómo.

En el hospital he tenido la suerte de que nos han apoyado mucho en la parte emocional y siempre que hemos estado mal hemos tenido a alguien a quien recurrir, aunque a veces no pueden hacer nada por ti. Puede impactarte un caso porque empatizas con esa persona, te pones en su lugar y piensas que podrías ser tú o un familiar y, además, lo tienes que ayudar. Y es verdad que ahora sigue siendo duro, sigue habiendo casos que me impactan mucho, pero estoy aquí para ayudar y tengo que separar el trabajo de lo que me llevo a casa.

La sensación es que el cáncer está en todas partes, en todas las familias. Se esta avanzando en prevención y también en el tratamiento de la enfermedad. ¿Qué queda por saber de él?

Es la gran pregunta. Yo esto se lo digo siempre a los residentes pequeños que entran en el hospital: dedicarse al cáncer o hablar de cáncer no es una moda, no debe serlo. Las cifras son rotundas y las recordamos en cada congreso. Cada año se espera que haya más de 300.000 nuevos diagnósticos de cáncer en toda España. Esto implica que el cáncer ya es la primera causa de muerte en España, por encima de las enfermedades cardiovasculares. Uno de cada dos hombres va a tener un cáncer a lo largo de su vida y una de cada tres mujeres también. Esto significa que en todas las familias el cáncer va a estar presente.

Es un gran reto y, no obstante, nunca hemos estado tan cerca o tan preparados para combatirlo. Y creo que esto es gracias al avance en diagnóstico precoz, en prevención y en la mejora de tratamientos. Nosotros, como personas, ¿qué podemos hacer? Entre un 30 y un 40% de los cánceres podrían prevenirse modificando los factores de riesgo, como el tabaco, el alcohol, la obesidad, el sedentarismo, la dieta que no sea rica en frutas y verduras, la exposición a los rayos del sol, a la radiación ultravioleta, la contaminación y la exposición laboral, el estrés y, sobre todo, la edad, que es el factor de riesgo más importante.

La edad no es modificable, pero aquí hay que puntualizar porque mucha gente joven piensa que el cáncer es una enfermedad de gente mayor. No es verdad. El cáncer no entiende de edad y la prevención tampoco. Y lo que tú haces con 20 años, aunque te parezca que no tenga ningún impacto, es lo que va a determinar tu salud a los 50 o 60 años.

¿Y la juventud es consciente?

Me fijo mucho cuando voy por la calle: la gente joven cada vez tiene menos en cuenta los factores de riesgo. Veo más gente fumando, se normaliza el beber alcohol, las dietas que no son sanas, la obesidad, no hacer ejercicio... Al menos hemos avanzado en vacunación, como el papiloma y la hepatitis, que antes no. Es verdad que al menos en esto estamos ganando, pero veo otros factores de riesgo que claramente pueden modificar tener un cáncer de aquí a unos años que todavía no están instaurados. Y yo creo que es aquí donde tenemos que abordar y trabajar, porque los avances en ciencia siguen. Cada día se descubren nuevos tratamientos, nuevas estrategias terapéuticas o nuevas herramientas diagnósticas.

Y la supervivencia ha aumentado considerablemente.

En los últimos 40 años la supervivencia global del cáncer se ha casi duplicado.

¿Qué recomendaciones daría para trabajar bien en la prevención del cáncer?

Yo, cuando digo esto, la gente dice “claro, es que entonces no puedo vivir, no puedo hacer nada”, pero es verdad que lo ideal sería no fumar absolutamente nada y no beber alcohol. De hecho, no está determinada la cantidad de alcohol que ya puede ser nociva para el cuerpo. La gente dice que una simple copa no puede ser malo, pero es que sí lo puede ser. A eso hay que añadir la importancia de una dieta saludable muy rica en verdura, fruta, legumbres y pescado, reducir el consumo de carne, sobre todo la roja, y tener cuidado con la exposición solar. Esta es importante de cara a obtener las vitaminas, pero 15 minutos al día son suficientes; el resto del tiempo tiene que haber una protección solar, también en invierno. Por otra parte, debemos hacer ejercicio físico diariamente, como caminar una hora, y luego hacer otro intenso tres veces por semana. No son tantas prohibiciones: se puede vivir bien y tener una vida divertida.

Los tratamientos están evolucionando rápidamente.

Aquí hay dos vertientes que van a la par, una es la parte diagnóstica, es decir, que sea precoz y que las herramientas diagnósticas están yendo a más, mejorando las técnicas de imagen, los métodos de biopsia y los estudios que se hacen en anatomía patológica y en el laboratorio. Por otra parte están los tratamientos, que están avanzando a una velocidad abismal.

Te pongo un ejemplo de un tipo de cáncer al que me dedico, el melanoma. Hace unos años la supervivencia era de seis meses, ahora estamos hablando de que la mediana de supervivencia en algunos pacientes es de seis años. Esto ha sido gracias a la inmunoterapia, que ya se está ampliando y llegando a tratamientos nuevos como la terapia celular, que consiste en coger los linfocitos, las defensas de tu cuerpo, extraerlas, modificarlas y volver a introducirlas en el cuerpo para que ataquen al tumor. También tenemos los anticuerpos dirigidos. Realmente no paramos de avanzar, y esto es gracias a los ensayos clínicos. Mucha gente piensa que los ensayos son como conejillos de indias, pero no: son una puerta nueva para los pacientes. No tenemos que olvidar que los tratamientos estándar de hoy hace pocos años eran un ensayo clínico.

Para los médicos como usted será duro oír habitualmente el discurso negacionista...

La mejor herramienta contra el cáncer es el conocimiento. Y yo añadiría que el peor enemigo es la desinformación. Y, por desgracia, tenemos que convivir con mucho negacionismo. Ahora es muy mediático el tema de la protección solar, que ha salido un futbolista diciendo que si el sol... Este es nuestro gran enemigo porque la gente joven tiene a estas personas como referentes. Este verano habrá un chico o una chica de 18 años que verá a este futbolista y cuando llegue a casa le dirá a su madre que no se va a poner protección solar... Esto, al cabo de 20 años, puede convertirse en un cáncer de piel: una mala decisión por una mala información. Creo que tendríamos que hacer más por divulgar el conocimiento y por hacer que llegue a la población.