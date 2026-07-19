Las siete puertas históricas de Ferrol hacia el mar que deben convertirse en los grandes monumentos de la ciudad

Antigua Puerta del Astillero en imagen de archivo Jorge Meis

Ahora que avanza el macroproyecto que está llamado a democratizar el mar en el casco urbano de Ferrol, uno de los retos es tratar de devolverle al ferrolano buena parte de las zonas verdes y de ocio que el avance del coche le fue arrebatando. Ya no solo aquellas alamedas ilustradas, las primeras públicas de toda Galicia, sino también las monumentales puertas que siempre han estado relegadas a un segundo plano porque la misión que cumplen —dar paso al Arsenal o al astillero— ha pesado más que su valor estético.

De aquellas que daban directamente a la ría y se perdieron, como el muelle de San Fernando, únicamente queda parte de Fontelonga en la trasera del Cuartel de Dolores y no puede visitarse libremente, pero un buen puñado de esos accesos pasan todos los días ante los ojos de los viandantes y solo cuando se ve a un turista parado ante ellos para hacer una fotografía se cae en la cuenta de su belleza.

Puerta de La Cortina

Empezando por Ferrol Vello, en el muelle de Curuxeiras está la entrada a la Batería de La Cortina —obra dirigida por Francisco Llobet entre 1754 y 1767—, parte del recinto militar y que alberga una residencia, entre otras dependencias. Aunque de líneas muy sencillas, además de su doble arco, el abovedado y el de medio punto, todavía conserva los raíles metálicos del ferrocarril que circulaba por el interior y salía del Arsenal para transportar todo tipo de mercancías. Esta semana fue protagonista de la salida de la Virgen del Carmen hacia la procesión marítima.

Procesión de la Virgen del Carmen saliendo por la Puerta de La Cortina Daniel Alexandre

Puerta del Parque

Siguiendo hacia el este, el caminante se encontrará con una de las portadas más majestuosas, la Puerta del Parque, en cuyo entorno se están acometiendo los trabajos de la primera fase de abrir la urbe al mar. Además de contar con la Fuente de la Fama precediéndola, recuerda José Montero y Aróstegui en su ‘Historia y descripción de la ciudad y departamento naval de Ferrol’ (1859) que la original “se embelleció notablemente” en 1858 y, “aprovechando un precioso escudo de Armas Reales de alto relieve, sostenido por dos leones rapantes, todo labrado en piedra, que yacía olvidado en medio de las ruinas que en la actualidad presentan los edificios del primitivo arsenal de la Graña, se colocó sobre el ático que la corona”.

Puerta del Parque en imagen de archivo Daniel Alexandre

Explica además que los trabajos se ejecutaron “bajo el pensamiento” del comandante Ramón Piñeiro y el brigadier Francisco de Paula Pavía, siendo capitán general Juan José Martínez, y que antes de su remodelación para sostener el escudo de Felipe V —el monarca que hace 300 años instauró los departamentos marítimos—, estaba hecha de forjado metálico. Después, en su portada quedó reflejada para siempre en una cartela la visita “en los cinco primeros días del mes de septiembre de 1858” de la reina Isabel II “y su augusta real familia”.

Puerta del Dique

Otra de las más fotografiadas es la que se encuentra en la plaza de Galicia, la Puerta del Dique, proyectada por Julián Sánchez Bort en 1765 como parte de un conjunto en el que también entraba su obra más innovadora, la concatedral de San Julián, y la no menos maravillosa Sala de Armas. Así, si en el templo empleó el jónico siguiendo la enseñanza de Vitruvio, para este umbral y el cuartel escogió el dórico por su vinculación a Minerva, Marte o Hércules, “dioses robustos”. Para llegar hasta ella, todavía en el tiempo de Montero Aróstegui se atravesaba “el foso por un puente de piedra”.

Puerta del Dique en imagen de archivo Jorge Meis

Entre sus funciones estaba también la de mostrar la grandeza de la monarquía y por eso incorporó una inscripción en latín que, entre otras frases fastuosas sobre “las naves preparadas para el combate”, reza: “¡Oh, feliz España! Y en verdad felicísima: a ti te gobierna con buen augurio, te rige y te manda sabiamente Carlos III, rey ilustre, piadosísimo y augusto. Aquel a quien el universo entero no puede contener”.

Puerta de Herrerías

Cerca de allí se encuentra el acceso a Herrerías, que está siempre abierto a la ciudadanía que desee visitar el Museo Naval y el de la Construcción de Exponav. Es una puerta sencilla, pero de cantería y datada en 1760 —como se puede leer en su forjado—, con forma cuadrangular y rematada en un frontón curvo de dos pináculos laterales. Hasta hace poco aún conservaba un friso con el escudo de la Zona Marítima del Cantábrico colocado ya en el siglo XX.

Puerta de Herrerías Daniel Alexandre

Puerta de Navantia

En Taxonera, el que ahora es el acceso principal de Navantia está conformado por una enorme puerta que no todo el mundo sabe que se levantó en 1949 y fue obra del fenés Guillermo Feal. Con un ancla forjada a un lado y el escudo de Bazán en el otro —desaparecido con el cambio de nombre—, todo su contorno está almohadillado, rematado en pináculos y con un entablamento adintelado truncado en el medio, sobresaliendo hacia arriba otro más curvo.

Puerta de Navantia Ferrol Jorge Meis

Como en la del Dique, de nuevo aparecen inscripciones en latín en la parte superior. “En el año del Señor de 1740 fueron fundados estos astilleros por iniciativa de Felipe V, rey de las Españas, con el propósito de que la Armada resurgiera de nuevo; ordenación que, firmemente continuada por sus sucesores, alcanzó su cumbre en 1788 bajo el reinado del ínclito Carlos III”, dice la de la izquierda, mientras que a la derecha, se añade: “Bajo los auspicios de diversos gobernantes de España [el original nombraba aquí a Francisco Franco, pero el encabezamiento se cambió] y por la fuerza de su excelente solicitud, se han llevado a cabo en estos astilleros obras de gran importancia para reconstruir de nuevo la Armada, en lo que respecta a su ampliación y a su estructura más moderna, desde el año del Señor de 1949 hasta el día de hoy.”

Puerta de la Escuela Obrera

Muy cerca del pabellón de Batallones fueron decenas de generaciones de niños y chavales los que desde 1916 y hasta su cierre, a mediados de los setenta, cruzaron el umbral de la puerta de la Escuela Obrera como aprendices. Tras la desaparición de la institución de enseñanza, el acceso había sido tapiado e invisibilizado hasta que en 2016, coincidiendo con los actos del centenario, se realizó una recreación de su portada combinando colores, recuperando su placa y añadiendo una inscripción conmemorativa. Ahora, en el marco de la ejecución de la segunda fase de los trabajos de ‘Abrir Ferrol al mar’, esta entrada, que acaba de destaparse a comienzos del mes de julio, lucirá un entorno totalmente renovado y conducirá a un aparcamiento público en terrenos cedidos por Navantia al Concello.

Puerta de la Escuela Obrera abierta de nuevo Emilio Cortizas

Antigua Puerta del Astillero

Finalmente, el que quizás sea el monumento más olvidado de la ciudad y, para muchos, el más bello: la antigua Puerta del Astillero. Contaba Montero Aróstegui que, antes de erguirse en 1857, los obreros ingresaban al interior por una de hierro que estaba en el centro del Cuadro de Esteiro y tenía una espadaña con campana. Esta, en cambio, incorporó el escudo de Armas Reales de alto relieve en piedra caliza y debajo un letrero, en el mismo material, para anunciar que se daba entrada al recinto laboral. Su portalón de madera es, además, una joya en sí mismo, puesto que incorpora acabados salientes en los que están representados tanto las anclas y los remos de la Marina como las herramientas que se empleaban en los talleres, los instrumentos gremiales.